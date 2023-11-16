فلسطين النيابية تثمن جهود الخيرية الأردنية الهاشمية في دعم غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أثنت لجنة فلسطين النيابية على الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الى الأشقاء في قطاع غزة .

وقال رئيس اللجنة النائب فراس العجارمة خلال زيارة اللجنة اليوم الخميس الى الهيئة ولقائه أمين عام الهيئة حسين الشبلي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني هو السند والنصير للشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا غاشما لا يراعي القيم الإنسانية والمعايير والمواثيق التي نصت عليها المعاهدات الدولية، مؤكدا ثبات ثبات مكونات الشعب الأردني على دعم الأشقاء في فلسطين.

وأوضح ان الأردن قاد حراكا دوليا لوقف العدوان على القطاع وتسهيل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية والطيبة الى غزة، مشيرا الى أن مجلس النواب وعبر رئاسته يقود جهود جبارة من خلال الدبلوماسية البرلمانية تمثلت بمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل تعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام.

ودانت اللجنة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة، مثمنة في الوقت نفسة جهود كل الكوادر الطبية التي تعمل بتوجهات ملكية سامية، كما أشادت اللجنة خلال الزيارة بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تمثل في عملها القيم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المرابط الذي يتعرض الى ابشع أنواع العدوان.

من جانبه، اشار الشبلي الى ان الهيئة أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة، مؤكدا انها تعمل على مدار 24 ساعة في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية لأهلنا في القطاع، حيث أرسلت طائرة مساعدات طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.

ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.

--(بترا)

م خ/أ أ/اح

16/11/2023 14:29:00