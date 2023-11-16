فلسطين النيابية تثمن جهود الخيرية الأردنية الهاشمية في دعم غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أثنت لجنة فلسطين النيابية على الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الى الأشقاء في قطاع غزة .
وقال رئيس اللجنة النائب فراس العجارمة خلال زيارة اللجنة اليوم الخميس الى الهيئة ولقائه أمين عام الهيئة حسين الشبلي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني هو السند والنصير للشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا غاشما لا يراعي القيم الإنسانية والمعايير والمواثيق التي نصت عليها المعاهدات الدولية، مؤكدا ثبات ثبات مكونات الشعب الأردني على دعم الأشقاء في فلسطين.
وأوضح ان الأردن قاد حراكا دوليا لوقف العدوان على القطاع وتسهيل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية والطيبة الى غزة، مشيرا الى أن مجلس النواب وعبر رئاسته يقود جهود جبارة من خلال الدبلوماسية البرلمانية تمثلت بمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل تعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام.
ودانت اللجنة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة، مثمنة في الوقت نفسة جهود كل الكوادر الطبية التي تعمل بتوجهات ملكية سامية، كما أشادت اللجنة خلال الزيارة بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تمثل في عملها القيم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المرابط الذي يتعرض الى ابشع أنواع العدوان.
من جانبه، اشار الشبلي الى ان الهيئة أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة، مؤكدا انها تعمل على مدار 24 ساعة في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية لأهلنا في القطاع، حيث أرسلت طائرة مساعدات طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.
ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.
--(بترا)
م خ/أ أ/اح
16/11/2023 14:29:00
MENAFN16112023000117011021ID1107442129
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