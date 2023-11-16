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البرلمانية الأردنية اليابانية: ما يجري في غزة المحتلة جريمة حرب نكراء

11/16/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - اليابانية سليمان أبو يحيى، أن ما يجري في قطاع غزة المحتل جريمة حرب نكراء ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من العالم وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي.
وقال لدى استقباله بدار مجلس النواب اليوم الخميس، السفير الياباني لدى عمان جيرو اوكوياما، "نقف خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الغاشم على الأشقاء في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للغزيين".
وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الميداني الأردني في غزة، يشير إلى حالة الارتباك والغضب، تجاه المواقف الأردنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
من جانبهم، دعا أعضاء الجمعية النواب: اسماعيل المشاقبة، عمر النبر ، وزيد العتوم ، دينا البشير، بسام الفايز، إلى إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، واحترام المواثيق الدولية لكي تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة.
من جهته، قال اوكاياما إن حكومة اليابان ستقدم مزيدا من الدعم لقطاع غزة، مشيرا إلى العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وضرورة تعزيزها.
--(بترا)
م خ/ ف ج
16/11/2023 14:28:35

MENAFN16112023000117011021ID1107442128

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