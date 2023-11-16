البرلمانية الأردنية اليابانية: ما يجري في غزة المحتلة جريمة حرب نكراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - اليابانية سليمان أبو يحيى، أن ما يجري في قطاع غزة المحتل جريمة حرب نكراء ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من العالم وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي.
وقال لدى استقباله بدار مجلس النواب اليوم الخميس، السفير الياباني لدى عمان جيرو اوكوياما، "نقف خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الغاشم على الأشقاء في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للغزيين".
وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الميداني الأردني في غزة، يشير إلى حالة الارتباك والغضب، تجاه المواقف الأردنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
من جانبهم، دعا أعضاء الجمعية النواب: اسماعيل المشاقبة، عمر النبر ، وزيد العتوم ، دينا البشير، بسام الفايز، إلى إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، واحترام المواثيق الدولية لكي تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة.
من جهته، قال اوكاياما إن حكومة اليابان ستقدم مزيدا من الدعم لقطاع غزة، مشيرا إلى العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وضرورة تعزيزها.
--(بترا)
م خ/ ف ج
16/11/2023 14:28:35
MENAFN16112023000117011021ID1107442128
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