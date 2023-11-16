أمين عام الشباب يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية في البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور المنشآت والمرافق التابعة لمديرية شباب البلقاء، اطلع خلالها على واقع البنى التحتية وآخر أعمال الصيانة التي جرت أخيرا لبعض المرافق.

وووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، بحث الأمين العام مع محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الموضوعات التي تهم القطاع الشبابي في المحافظة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي للنهوض بواقع الحركة الشبابية.

كما بحث مع رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ورئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري البرامج والمشاريع الشبابية في المحافظة وآليات تنفيذها.

وأكد الجبور أهمية تفعيل دور المراكز في تنفيذ برامج شبابية من شأنها تنمية مهارات الشباب وتمكينهم، مبينا أهمية الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة على الصعيدين البرامجي والمؤسسي، منوها بأن الوزارة تسخر إمكانياتها لخدمة القطاع الشبابي لإيجاد جيل مؤهل ومدرب يمتلك أدوات ومهارات العصر التكنولوجي.

--(بترا)

س ح/ ف ج

16/11/2023 14:24:56