أمين عام الشباب يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية في البلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور المنشآت والمرافق التابعة لمديرية شباب البلقاء، اطلع خلالها على واقع البنى التحتية وآخر أعمال الصيانة التي جرت أخيرا لبعض المرافق.
وووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، بحث الأمين العام مع محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الموضوعات التي تهم القطاع الشبابي في المحافظة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي للنهوض بواقع الحركة الشبابية.
كما بحث مع رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ورئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري البرامج والمشاريع الشبابية في المحافظة وآليات تنفيذها.
وأكد الجبور أهمية تفعيل دور المراكز في تنفيذ برامج شبابية من شأنها تنمية مهارات الشباب وتمكينهم، مبينا أهمية الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة على الصعيدين البرامجي والمؤسسي، منوها بأن الوزارة تسخر إمكانياتها لخدمة القطاع الشبابي لإيجاد جيل مؤهل ومدرب يمتلك أدوات ومهارات العصر التكنولوجي.
--(بترا)
س ح/ ف ج
16/11/2023 14:24:56
MENAFN16112023000117011021ID1107442127
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