السجن 30 عاما لصاحب سوابق اعتدى على 3 سيدات بقصد السرقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا) بركات الزيود- قررت محكمة الجنايات الكبرى وضع صاحب أسبقيات جرمية ومعتاد على ارتكاب الجرائم يبلغ من العمر 23 عاما بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما، بعد أن اعتدى ببشاعة على سيدة طاعنة في السن وهي نائمة وضرب ابنتها بسكين في رقبتها، وقام بسرقة مركبة سيدة أخرى وجرها في الشارع لمسافة 300 متر بمنطقة الدوار السابع، لغايات السرقة.

ونطقت المحكمة بحكمها الرادع اليوم الخميس لبشاعة الأفعال المرتكبة من قبل المدان، بعد شهرين ونصف فقط من ارتكابه لجريمته البشعة ما يدل على سرعة الإجراءات التي تتبعها المحاكم في التقاضي بين الخصوم وإعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق الردع العام والخاص في مثل هذه الجرائم.

وبين قرار التجريم أن المدان توجه في الساعة السابعة من صباح يوم 31 آب الماضي أي قبل شهرين وهو من ذوي الأسبقيات إلى منزل سيدة تبلغ من العمر 85 عاما بمنطقة الدوار السابع في الطابق الأرضي وضمن عماره سكنية بدافع السرقة، وأقدم على رفع الأباجور إلى أن تمكن من خلعه ودخل من خلاله إلى داخل المنزل وتوجه إلى غرفة نوم المشتكية حيث كانت نائمة وقام بخلع الخزانة وقام بسرقة مصاغ ذهبي ونقود ثم أخذ بجمع مسروقات أخرى.

وبين القرار أن السيدة أفاقت من نومها وانتبهت إلى وجوده وعند محاولتها الصراخ جثم فوقها ووضع يديه على فمها لمنعها من الصراخ، وأحست بضيق تنفس وأخذت تحاول إبعاده لكنه استمر بالضغط على فمها وعنقها بيديه ما أدى إلى سقوطها عن السرير دون اكتراث منه كونها كبيرة بالسن وتم إجراء جراحة لها بحوض الجسد، وارتطم جسدها بالأرض وهنا أفاقت ابنتها من النوم من الغرفة المجاورة واتجهت صوب غرفة نوم والدتها لتجدها ممددة على الأرض والمتهم جاثم فوقها ويضع يديه على عنقها وفمها عندها أخذت بدفعه عن والدتها.

وأشار القرار إلى أن المتهم قام بالإمساك بابنة السيدة من عنقها ودفعها للحائط واخذ بضرب رأسها بالحائط حتى سبب لها الدوار وعندما اخذت بمقاومته قام بإخراج أداة حادة وضربها بها على عنقها، مسببا لها جرحا بالعنق وسالت الدماء منها واستمرت بمقاومته عندها لاذ بالفرار.

وقال القرار، إن المدان وعندما أصبح خارج المنزل المعتدى عليه شاهد سيدة أخرى داخل مركبتها تحاول إيقافها وعندها قرر سرقة المركبة منها، وتوجه نحوها وفتح الباب وجلس في المقعد الأمامي جهة السائق وتفاجأت به، واخذت بالصراخ فقام بوضع يديه على فمها وعنقها وفتحت الباب وقام المدان بدفعها بقدميه خارج المركبة ما أدى إلى خروج جسدها وبقيت عالقة بحزام الأمان.

وأوضح القرار أن المدان انطلق بالمركبة المسروقة بسرعة والسيدة متدلية من مركبتها وعالقة بحزام الأمان ما أدى إلى سحلها مسافة تصل إلى مسافة 300 متر، وكان جسدها يحتك بالأرض وأدى إلى إصابتها بجروح وأُغمي عليها حتى أفلت جسدها من حزام الأمان وسقطت في الشارع فيما تابع المدان قياده المركبة واتجه بها إلى مدينة الزرقاء، وتمكن أفراد الأمن العام من إلقاء القبض عليه واستعادة المركبة وجزءا من المسروقات.

ودانت المحكمة الشاب بجريمة السرقة باستخدام العنف الشديد ولجسامة الأفعال المرتكبة من قبله بحق الأبرياء فقد وصلت العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما.

وعقدت المحكمة خلال شهرين ونصف جلسات المحاكمة واستمعت لشهود النيابة العامة ووكيل الدفاع بجلسات متعاقبة إلى أن أصدرت قرارها اليوم، حيث بلغت الفترة الواقعة بين ارتكاب الجرم وصدور قرار بفاعله شهرين ونصف.

وصدر القرار بحق الشاب المدان وجاهيا ونافذا في الحال وقابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون.

--(بترا)

ب ص/أ أ/اح

16/11/2023 14:23:32