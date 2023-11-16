طب اليرموك تحصل على الاعتمادية الدولية الفيدرالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 16 تشرين الثاني(بترا)- حصلت كلية الطب في جامعة اليرموك على شهادة الاعتمادية الدولية الفيدرالية للتعليم الطبي (WFME) لبرنامج البكالوريوس "دكتور في الطب."
وبحسب بيان من الجامعة اليوم الخميس، فإن هذا الاعتماد الذي حصلت عليه الكلية من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن باعتبارها جهة مخولة دولياً لاعتماد كليات الطب داخل الأردن وخارجه، يمكن خريجيها من مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بالإضافة إلى تمكين الخريجين من استكمال دراستهم العليا في مختلف المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن حصول الكلية على الاعتماد الدولي هو خطوة أولى في طريق تحقيق التميز وتقديم تعليم طبي عالي المستوى مواكب للتطورات في مجال التعليم الطبي العالمي، مشددا على حرص الجامعة على توفير البنية التحتية والمختبرات والأجهزة العلمية الحديثة اللازمة لتمكين الطلبة من تعزيز مهاراتهم التعليمية التطبيقية خلال فترة دراستهم الجامعية وتوفير فرص التدريب لهم في مختلف المؤسسات الصحية محليا وعربيا ودوليا.
من جهتها، أكدت عميدة الكلية الدكتورة منار اللواما، أن الكلية حصلت على هذه الاعتمادية بعد تحقيقها وبشكل متميز للمعايير الدولية المطلوبة لهذه الاعتمادية التي تشمل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية في الكلية.
--(بترا)
م.ق/ أ أ
16/11/2023 14:17:20
MENAFN16112023000117011021ID1107442125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.