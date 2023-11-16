طب اليرموك تحصل على الاعتمادية الدولية الفيدرالية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 16 تشرين الثاني(بترا)- حصلت كلية الطب في جامعة اليرموك على شهادة الاعتمادية الدولية الفيدرالية للتعليم الطبي (WFME) لبرنامج البكالوريوس "دكتور في الطب."

وبحسب بيان من الجامعة اليوم الخميس، فإن هذا الاعتماد الذي حصلت عليه الكلية من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن باعتبارها جهة مخولة دولياً لاعتماد كليات الطب داخل الأردن وخارجه، يمكن خريجيها من مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بالإضافة إلى تمكين الخريجين من استكمال دراستهم العليا في مختلف المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن حصول الكلية على الاعتماد الدولي هو خطوة أولى في طريق تحقيق التميز وتقديم تعليم طبي عالي المستوى مواكب للتطورات في مجال التعليم الطبي العالمي، مشددا على حرص الجامعة على توفير البنية التحتية والمختبرات والأجهزة العلمية الحديثة اللازمة لتمكين الطلبة من تعزيز مهاراتهم التعليمية التطبيقية خلال فترة دراستهم الجامعية وتوفير فرص التدريب لهم في مختلف المؤسسات الصحية محليا وعربيا ودوليا.

من جهتها، أكدت عميدة الكلية الدكتورة منار اللواما، أن الكلية حصلت على هذه الاعتمادية بعد تحقيقها وبشكل متميز للمعايير الدولية المطلوبة لهذه الاعتمادية التي تشمل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية في الكلية.

--(بترا)





م.ق/ أ أ





16/11/2023 14:17:20