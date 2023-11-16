الإحصاءات: 2.6 طفل معدل الإنجاب في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا) وعد ربابعة- بلغ معدل الإنجاب للسيدات في الأردن للعام الحالي، "2.6" طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب، حيث سجلت المناطق الريفية معدل إنجاب أعلى (2.8) مقارنة بالمناطق الحضرية.

وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 الذي أطلقته دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، انخفاضا بمعدل الإنجاب الإجمالي في الأردن مقداره 1 بالمئة منذ المسح السابق 2017-2018 الذي سجل (2.7)

وعلى مستوى المحافظات، تراوح معدل الإنجاب بين 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق، وكان معدل الإنجاب بين النساء اللاتي يسكن في مخيمات اللاجئين السوريين أعلى مقارنة بمن لا يعشن في تلك المخيمات (4.9 و 3.9 طفل، على التوالي).

وبخصوص رعاية الأم، أوضحت نتائج المسح ان 97 بالمئة من السيدات حصلن على رعاية ما قبل الولادة من أخصائي صحي (طبيب، ممرضة، أو قابلة) وحصلت 18 بالمئة فقط من السيدات على حقنة الكزاز المطلوبة لتوفير الحماية الكاملة لآخر ولادة خلال السنتين السابقتين للمسح وأكثر من 99 بالمئة من الولادات الحية خلال السنتين السابقتين للمسح تمت في مرفق صحي.

وفيما يتعلق بوفيات الأطفال، أظهرت النتائج ان هناك 14 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون 12 شهر حالة وفاة واحدة لكل 1000 طفل، في حين بلغ المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، كما بلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 9 وفيات لكل 1000 مولود حي، وبلغ معدل وفيات ما بعد الولادة 6 وفيات لكل 1000 مولود حي.

وبحسب النتائج، هناك انخفاض في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة مع مرور الوقت، من 21 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023، وخلال نفس الفترة، انخفض معدل وفيات الرضع من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، في حين انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.

وأظهرت النتائج ان 16 بالمئة، من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أكثر يعانون من بعض الصعوبات في واحد على الأقل من مجالات الأداء الستة، بينما يعاني 4 بالمئة من السكان من صعوبة كبيرة في أداء وظائفهم أو لا يمكنهم أداء وظائفهم على الإطلاق وكانت النسبة هي الأعلى بين من يبلغون 60 عاما فما فوق بنسبة 19 بالمئة، وكانت صعوبة الرؤية هي الأكثر شيوعا 9 بالمئة تليها صعوبة المشي أو صعود الدرج 7 بالمئة وصعوبة التذكر أو التركيز 4 بالمئة.

وأشارت النتائج إلى أن ما يقرب من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا يعانون من فقر الدم، بما في ذلك 19 بالمئة، يعانون من فقر الدم الخفيف، و13 بالمئة، يعانون من فقر الدم المعتدل، وأقل من 1 بالمئة يعانون من فقر الدم الشديد.

وبقي معدل انتشار فقر الدم بين الأطفال الأردنيين دون تغيير إلى حد كبير بين عامي 2002 و2023، حيث انخفض بشكل طفيف من 34 بالمئة إلى 32 بالمئة.

وفيما يتعلق بفقر الدم بين السيدات، اظهر المسح ان 32 بالمئة من السيدات مصابات بفقر الدم بما في ذلك 17 بالمئة يعانين من فقر الدم الخفيف و14 بالمئة يعانين من فقر الدم المتوسط، و1 بالمئة يعانين من فقر الدم الشديد،

كما ارتفعت نسبة فقر دم السيدات من 26 بالمئة، في عام 2002 إلى 43 بالمئة، في الفترة 2017-2018 قبل أن تنخفض إلى 32 بالمئة، في عام 2023.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، خلال إطلاق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، إن الدائرة تسعى لتوفير الإحصاءات الديموغرافية والصحية التي تعتبر مصباحا للمعلومات المحفزة لإحداث المزيد من التطور والتغير ورصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

واشار الى أن الهدف الأساسي لهذا المسح توفير بيانات شاملة عن الإنجاب ووفيات الأطفال وتنظيم الأسرة، وصحة وتغذية الأم والطفل وتمكين المرأة والعديد من القضايا الصحية الأخرى، بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حاليا.

وأوضح فريحات أنه ولأول مرة في تاريخ هذا المسح تم إضافة نموذج لذوي الصعوبات الوظيفية والذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وبحاجة لتسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع من خلال الحقائق والأدلة الرقمية لعكسها على كافة السياسات والقرارات السكانية والصحية.

بدوره، قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إن بيانات ومعلومات ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية تشكل مدخلا أساسيا لوضع سياسات صحية سليمة، حيث يتم تضمين هذه البيانات والمعلومات والنتائج في الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

وأضاف، تعتبر خدمات الصحة الإنجابية من أهم عناصر الرعاية الصحية الأولية التي توليها وزارة الصحة جل الاهتمام، لما تحتله أهمية خاصة في حياة الأسرة والمجتمع.

واشار الشبول الى أن الوزارة تساهم بتقديم خدمات الصحة الإنجابية في القطاع الحكومي بنسبة 44 بالمئة، حيث تقدم هذه الخدمات في 520 مركزا صحيا شاملا وأوليا وفرعيا، و 31 مستشفى حكوميا، منتشرة في كافة أنحاء المملكة، ويتم العمل حاليا على التوسع في استحداث خدمات نوعية كخدمات الصحة النفسية والتأهيل الطبي ورعاية ذوي الإعاقة في مراكز مختلفة، مبينا أن الوزارة تقوم وفي سياق توسعها في عملية توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي الصحي بالتوسع في حوسبة وأتمتة المرافق الصحية وإعادة هندسة الإجراءات واستكملت أيضا تطوير وتطبيق نظام الرصد الإلكتروني للأمراض.

من جهته، قال أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى مصاروة، إن إطلاق المسح الثامن يعني ان بين ايدينا سلسلة على فترات من ثمانية مسوح أسرية تمكننا نتائجها من رصد وتتبع اتجاهات التغيرات في مكونات المشهد الديموغرافي الاردني وناصر الصحة الأسرية عامة وعناصر الصحة الإنجابية والجنسية بين العديد من الشرائح السكانية بما في ذلك التباينات الموجودة فيما بين هذه الشرائح الاجتماعية/ الاقتصادية.

وأضاف، ان المسوح الأسرية الثمانية ساهمت في توفير المعرفة والأدلة التي مكنت الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والأهلي من تحديد القضايا والاحتياجات الأسرية في مجالات الصحة العامة والإنجابية والصحية والنوع الاجتماعي.

ويهدف هذا المسح إلى توفير بيانات شاملة و حديثة لتساعد متخذي القرار وراسمي السياسات في تقييم وتحسين البرامج والسياسات الصحية الحالية في عدة مجالات صحية هامة، حيث تعتبر وزارة الصحة من اهم الشركاء الاستراتيجيين المستفيدين من هذه البيانات في بناء قاعدة صحية شاملة تنطوي عليها رسم السياسات الصحية على مستوى المملكة.

كما يوفر المسح بيانات عن مستويات الإنجاب، الزواج، تفضيلات الإنجاب، ومعرفة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والتغذية ووفيات الأطفال، كما يغطي المسح صحة الأم والطفل، الوعي والسلوك فيما يتعلق بالفيروسات المعدية وكلفة النفقات الصحية للأسرة، بالاضافة الى العنف الأسري الذي تواجهه السيدات اللاتي سبق لهن الزواج.

وللمرة الأولى من سلسلة هذا المسح يتم جمع بيانات حول الصعوبات الوظيفية (الإعاقة) شملت كل عينة المسح البالغة(20054) أسرة.

وتم تمويل المسح من قبل الحكومة الأردنية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وهو مشروع تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويقدم الدعم والمساعدة الفنية في تنفيذ المسوحات السكانية والصحية في البلدان في جميع أنحاء العالم.

--(بترا)





و ر /أ أ/اح

16/11/2023 14:17:00