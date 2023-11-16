البرلمان العربي يدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الأردني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- دان البرلمان العربي قصف القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، لمحيط المستشفى الأردني في غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والطواقم الطبية.

وأكد البرلمان في بيان اليوم الخميس، تضامنه الكامل مع الأردن والشعب الفلسطيني، معتبرا أن ما حدث انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

وقال، إن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلى سجل انتهاكات وجرائم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والنازحين، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمرضى والجرحى، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين وجميع الطواقم الطبية والمرضى في والجرحى والنازحين داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

--(بترا)

ن ا/م ف/ ف ج

16/11/2023 14:15:19