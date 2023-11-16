البرلمان العربي يدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الأردني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 تشرين الثاني (بترا)- دان البرلمان العربي قصف القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، لمحيط المستشفى الأردني في غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والطواقم الطبية.
وأكد البرلمان في بيان اليوم الخميس، تضامنه الكامل مع الأردن والشعب الفلسطيني، معتبرا أن ما حدث انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.
وقال، إن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلى سجل انتهاكات وجرائم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والنازحين، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمرضى والجرحى، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين وجميع الطواقم الطبية والمرضى في والجرحى والنازحين داخل المستشفيات والمراكز الطبية.
--(بترا)
ن ا/م ف/ ف ج
16/11/2023 14:15:19
MENAFN16112023000117011021ID1107442123
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