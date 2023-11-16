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توقيف موظف بالضمان بتهمة التلاعب بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة

11/16/2023 2:39:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة؛ أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والثاني من العمالة المصرية، وأسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة، وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الحالي، حيث كان الوافد المصري يقدم كشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها، ما ترتب على ذلك ضياع مبلغ مالي قيمته 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة.
--(بترا)
ب ص/أ أ/ ف ج
16/11/2023 14:13:44

MENAFN16112023000117011021ID1107442122

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