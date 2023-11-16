الريادة النيابية تطلع على عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، إن قطاع الاتصالات في الأردن يعد من القطاعات المهمة والرافدة لخزينة الدولة.

وأضاف أن لجنة الريادة النيابية من اللجان الدائمة المستحدثة في مجلس النواب، والتي جاءت تماشيا مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني؛ ولي العهد، ليكون الأردن مواكبا لكل التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، للاطلاع على عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة بسام السرحان، ومدير شؤون المفوضين محمد الطراونة، ومدير وحدة الرقابة الداخلية ناظم عكروش.

وأشار زيادين إلى أن الغاية من هذا الاجتماع هو الاطلاع على تحديات ومعيقات تواجه عمل الهيئة، موضحا أن هناك العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية يتداخل عملها مع عمل قطاع الاتصالات.

ولفت إلى أهمية أن تتبنى الهيئة استراتيجيات مشتركة مع مؤسسات حكومية من شأنها التخفيف من البيروقراطية في الإجراءات المتبعة، وتسهيلها أمام المواطنين والمستثمرين.

بدورهم، أكد النواب: أيوب خميس، يزن شديفات، إسلام الطباشات، زيد العتوم ،مجدي اليعقوب، فليحة الخضير، عدنان مشوقة، بلال المومني، هايل عياش، أهمية وجود استراتيجية تواكب التطورات التكنولوجية والاتصالات، ودعم الدوائر والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة بشكل أكبر من موارد الدولة بما يتواءم مع متطلبات التنمية الشاملة، وأهمية وضع استقرار التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

واقترحوا إنشاء نافذة على موقع الهيئة معنية بملاحظات وشكاوى المستثمرين لتسهيل كل الإجراءات أمامهم.

من جانبه، قال السرحان إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي أقدم هيئة تنظيمية في الأردن، وأنشئت بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته لتكون هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مشيرا إلى أن المهام الرئيسة للهيئة تتلخص بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنظيم خدمات الاتصالات وحماية مصالح المستفيدين وتحفيز المنافسة في القطاع.

وأوضح أن هذا القطاع يرفد الخزينة بإيرادات بلغت منذ تأسيسها نحو 2 مليار و250 مليون دينار.

وقال إن الهيئة معنية باستقبال الشكاوى من قبل المواطنين على شركات الاتصالات والأنترنت والتحقق منها ومعالجتها.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ج

16/11/2023 14:12:31