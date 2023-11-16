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ندوة في الهاشمية عن نظام تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية

11/16/2023 2:39:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - عقد المجلس التمريضي بالتعاون مع كلية التمريض في الجامعة الهاشمية اليوم الخميس، ندوة تعريفية بنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية وتعليمات التطوير المهني المستمر لأعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض.
وبحسب بيان من المجلس، أوضحت مديرة الشؤون الفنية في المجلس التمريضي الأردني عضو اللجنة الوطنية للتطوير المهني وعضو لجنة الاعتماد في المجلس التمريضي عائشة ضمرة جوانب النظام والتعليمات وآلية اعتماد الأنشطة من قبل لجنة الاعتماد.
وقالت ضمرة إن إصدار التعليمات يأتي ضمن التوجهات والخطوات الوطنية لتحسين كفايات العاملين في المهن الصحية، وضمان اطلاعهم ومتابعتهم المستمرة للتطورات العالمية في مجال عملهم، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز نظام الرعاية الصحية وتطور العاملين وزيادة رضاهم الوظيفي.
من جهتها، عرضت منسقة وحدة الاعتماد في المجلس التمريضي الأردني نسرين عمر، لآلية احتساب ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة من كل مزاول حسب المهنة ومن خلال الجدول الاسترشادي، وآلية تقديم طلب للاعتماد على مستويي الأفراد والمؤسسات.
وناقش المشاركون في الندوة عدة محاور حول التشريعات الصادرة لتجديد رخص مزاولة المهنة للكوادر الصحية، والتعريف بنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، وتعليمات التطوير المهني المستمر.
وحضر الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التمريض.
--(بترا)
ع د/أ أ/ ف ج
16/11/2023 14:02:34

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