ندوة في الهاشمية عن نظام تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - عقد المجلس التمريضي بالتعاون مع كلية التمريض في الجامعة الهاشمية اليوم الخميس، ندوة تعريفية بنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية وتعليمات التطوير المهني المستمر لأعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض.
وبحسب بيان من المجلس، أوضحت مديرة الشؤون الفنية في المجلس التمريضي الأردني عضو اللجنة الوطنية للتطوير المهني وعضو لجنة الاعتماد في المجلس التمريضي عائشة ضمرة جوانب النظام والتعليمات وآلية اعتماد الأنشطة من قبل لجنة الاعتماد.
وقالت ضمرة إن إصدار التعليمات يأتي ضمن التوجهات والخطوات الوطنية لتحسين كفايات العاملين في المهن الصحية، وضمان اطلاعهم ومتابعتهم المستمرة للتطورات العالمية في مجال عملهم، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز نظام الرعاية الصحية وتطور العاملين وزيادة رضاهم الوظيفي.
من جهتها، عرضت منسقة وحدة الاعتماد في المجلس التمريضي الأردني نسرين عمر، لآلية احتساب ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة من كل مزاول حسب المهنة ومن خلال الجدول الاسترشادي، وآلية تقديم طلب للاعتماد على مستويي الأفراد والمؤسسات.
وناقش المشاركون في الندوة عدة محاور حول التشريعات الصادرة لتجديد رخص مزاولة المهنة للكوادر الصحية، والتعريف بنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، وتعليمات التطوير المهني المستمر.
وحضر الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التمريض.
--(بترا)
ع د/أ أ/ ف ج
16/11/2023 14:02:34
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