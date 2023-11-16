الحنيفات يتفقد مراحل إنجاز المصانع الغذائية الزراعية في الأغوار الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء الأغوار الجنوبية 16 تشرين الثاني (بترا)- محمد العساسفة- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، خلال جولة في الأغوار الجنوبية، مراحل إنجاز المصانع الغذائية الزراعية التي بلغ الإنجاز فيها نحو 80 بالمئة.
وقال الحنيفات، بحضور متصرف اللواء وائل الشرفاء، والنائب عوده النوايشة، إن إنشاء هذه المصانع يأتي ضمن محور الصناعات الغذائية الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى إنشاء مصنعين، والعمل جار لإنشاء 5 خطوط إنتاج بتكلفة تصل عند الانتهاء إلى 10ملايين دينار، ما يسهم في إيجاد نحو 500 فرصة عمل.
وبين أن الوزارة مستمرة بإنشاء بنية تحتية منظمة ومرنة للقطاع الزراعي من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة المعتمدة على تطوير القطاع، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ومسح الأسواق المحلية والخارجية والتوجه نحو الزراعة التصديرية، بالإضافة إلى استيعاب فائض الإنتاج من خلال التصنيع الغذائي.
ولفت إلى أن العمل سيبدأ في أغلب خطوط الإنتاج بداية العام المقبل، مؤكدا أن جميع الخطط والإجراءات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب، وإحلال مسار الإنتاج ما يقلل من معدلات البطالة والفقر.
والتقى الحنيفات عددا من المزارعين خلال زيارته مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، ومزرعة متخصصة بالزراعة الاستوائية التي تستخدم التقنيات الحديثة والمحوسبة، حيث تشهد هذه الزراعة انتشارا واسعا لحاجة السوق لقلة محاصيل هذا المنتج.
كما تفقد الحنفيات مديرية الإقراض الزراعي، ومشتل الصافي الحرجي، ومصنع فرز وتصنيف التمور الممول من الإقراض الزراعي الذي يصل الإنتاج فيه إلى ما يزيد عن 350 طنا.
--(بترا)
م ع/ م ف/ف ج
16/11/2023 13:58:22
MENAFN16112023000117011021ID1107442118
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