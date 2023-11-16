الحنيفات يتفقد مراحل إنجاز المصانع الغذائية الزراعية في الأغوار الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء الأغوار الجنوبية 16 تشرين الثاني (بترا)- محمد العساسفة- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، خلال جولة في الأغوار الجنوبية، مراحل إنجاز المصانع الغذائية الزراعية التي بلغ الإنجاز فيها نحو 80 بالمئة.

وقال الحنيفات، بحضور متصرف اللواء وائل الشرفاء، والنائب عوده النوايشة، إن إنشاء هذه المصانع يأتي ضمن محور الصناعات الغذائية الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى إنشاء مصنعين، والعمل جار لإنشاء 5 خطوط إنتاج بتكلفة تصل عند الانتهاء إلى 10ملايين دينار، ما يسهم في إيجاد نحو 500 فرصة عمل.

وبين أن الوزارة مستمرة بإنشاء بنية تحتية منظمة ومرنة للقطاع الزراعي من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة المعتمدة على تطوير القطاع، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ومسح الأسواق المحلية والخارجية والتوجه نحو الزراعة التصديرية، بالإضافة إلى استيعاب فائض الإنتاج من خلال التصنيع الغذائي.

ولفت إلى أن العمل سيبدأ في أغلب خطوط الإنتاج بداية العام المقبل، مؤكدا أن جميع الخطط والإجراءات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب، وإحلال مسار الإنتاج ما يقلل من معدلات البطالة والفقر.

والتقى الحنيفات عددا من المزارعين خلال زيارته مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، ومزرعة متخصصة بالزراعة الاستوائية التي تستخدم التقنيات الحديثة والمحوسبة، حيث تشهد هذه الزراعة انتشارا واسعا لحاجة السوق لقلة محاصيل هذا المنتج.









كما تفقد الحنفيات مديرية الإقراض الزراعي، ومشتل الصافي الحرجي، ومصنع فرز وتصنيف التمور الممول من الإقراض الزراعي الذي يصل الإنتاج فيه إلى ما يزيد عن 350 طنا.







--(بترا)





م ع/ م ف/ف ج





16/11/2023 13:58:22