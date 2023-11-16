الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-قال تقرير لشركة "جلوبال ريسك بروفليج" المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي، إن الأردن احتل المرتبة 56 من بين 196 دولة خضعت للمؤشر في العام الحالي 2023 .

وبين التقرير أن نتائج المؤشر يعتمد على 11 مصدرا لجميع البيانات وهي الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، مجموعة العمل المالية، منظمة الشفافية الدولية، المبادرة العالمية، منظمة مشروع العدالة العالمية، وحدة الاستخبارات الاقتصادية في معهد بازل للحوكمة، شركة الموازنة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي .

وأشار التقرير الى آلية قياس المؤشر، مبينا أنها أنها تعتمد على أربعة مؤشرات لقياس الفساد هي: حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية وله 15 بالمئة ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مستوى الفساد العام المتصور وله 25.5 بالمئة ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بيانات البنك الدولي وبيانات منظمة مشروع العدالة العالمي، وتجربة الفساد في القطاعين العام والخاص وله 17بالمئة ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، والبارومتر، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي، ومجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفساد ولها 42.5 بالمئة .

--(بترا)





ب ص/اح

16/11/2023 13:33:22