الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-قال تقرير لشركة "جلوبال ريسك بروفليج" المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي، إن الأردن احتل المرتبة 56 من بين 196 دولة خضعت للمؤشر في العام الحالي 2023 .
وبين التقرير أن نتائج المؤشر يعتمد على 11 مصدرا لجميع البيانات وهي الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، مجموعة العمل المالية، منظمة الشفافية الدولية، المبادرة العالمية، منظمة مشروع العدالة العالمية، وحدة الاستخبارات الاقتصادية في معهد بازل للحوكمة، شركة الموازنة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي .
وأشار التقرير الى آلية قياس المؤشر، مبينا أنها أنها تعتمد على أربعة مؤشرات لقياس الفساد هي: حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية وله 15 بالمئة ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مستوى الفساد العام المتصور وله 25.5 بالمئة ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بيانات البنك الدولي وبيانات منظمة مشروع العدالة العالمي، وتجربة الفساد في القطاعين العام والخاص وله 17بالمئة ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، والبارومتر، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي، ومجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفساد ولها 42.5 بالمئة .
--(بترا)
ب ص/اح
16/11/2023 13:33:22
MENAFN16112023000117011021ID1107442117
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.