الأردن يشارك باجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمقر المفوضية في جنيف، وفدا من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة الأردن العضو في الشبكة، ممثلا برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن.

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء مناقشة آليات الاستجابة لتطورات العدوان على قطاع غزة، حيث اكد أعضاء الشبكة أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحو متساو.

وجاء اللقاء في وقت يواجه فيه الملايين في غزة ومناطق أخرى من العالم تحديات مروعة، والحاجة الملحة للتعاون لإنهاء العنف، وضمان الوصول غير المقيد للمناطق المتأثرة.

وأكد الوفد العربي أن الغاية الأساسية لتأسيس للأمم المتحدة هي تحقيق السلام والعدالة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكل وثيق مع المكتب السامي لحقوق الإنسان للدفاع عن المبادئ العالمية والإنسانية لحقوق الإنسان، انطلاقا من النظرة الأممية للمفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه حامي حقوق الإنسان.

وشدد الوفد باسم الأسرة الحقوقية الدولية على ضرورة أن يقوم المكتب بمهامه في هذه الأزمة بصورة أكثر فاعلية، داعين المفوضية السامية لاتخاذ موقف أكثر حزما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وطالب بممارسة الضغط على الدول العالمية لوقف العدوان على غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، والتي تشكل انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرين الى أن التصريحات والإدانات وحدها لا تكفي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء الشبكة ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية وممارسة ضغوط قوية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انطلاقا من دورها البارز كوكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف تحقيق الوقف الفوري للعدوان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتأكيد التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي.

ودعوا الى تكامل الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية والتعاون في تحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان.

وأشار الوفد إلى أهمية الالتفات ‏للرأي العام العربي الراهن الذي يعيش ويتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية، كما طالب المجتمع الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان بوقف وإدانة هذا العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي ينافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واعتبر الوفد أن العدوان الإسرائيلي وما يرافقه من تدمير وقتل وتشريد في غزة، هو خرق واضح لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرات الأمم المتحدة، مشيرا الى الازدواجية في تطبيق المعايير من قبل المجتمع الدولي، الذي تنادي الدول بتطبيقه في أوكرانيا وتتجاهله تماما في غزة.

من جانبه، أوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، انسجام المخاوف العربية مع القلق الشديد الذي تبديه المفوضية السلمية لحقوق الإنسان، معربا عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إن نظام الأمم المتحدة والدول الأعضاء قد فشل في التعامل مع قضايا حيوية، خاصة الإهمال المستمر للفلسطينيين.

وشدد المفوض السامي على أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، ومنح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، مبينا أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقا.

كما شدد تورك على أهمية المسؤولية المشتركة، معتبرا ان المسؤولية في هذه الأزمة تتجاوز الحدود السياسية وتتطلب جهدا موحدا لإنهاء العنف بسرعة والدعوة إلى حقوق ورفاهية جميع الأفراد المتأثرين.

--(بترا)





م خ/ أ أ

16/11/2023 13:28:28