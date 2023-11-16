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السعودية تدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

11/16/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- دانت وزارة الخارجية السعودية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، واقتحامها مستشفى الشفاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شددت الخارجية السعودية على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية للاحتلال، واستمرار ارتكاب المجازر بحق العائلات الفلسطينية.

--(بترا)


رصد/رس/رق

16/11/2023 13:20:08

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