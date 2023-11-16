السعودية تدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- دانت وزارة الخارجية السعودية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، واقتحامها مستشفى الشفاء.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شددت الخارجية السعودية على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية للاحتلال، واستمرار ارتكاب المجازر بحق العائلات الفلسطينية.
--(بترا)
رصد/رس/رق
16/11/2023 13:20:08
MENAFN16112023000117011021ID1107442115
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