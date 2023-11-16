حوارية حول طعون صحة العضوية النيابية وطلبات تأسيس الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أهمية سيادة القانون باعتباره عمودا من أعمدة الارتكاز للعملية الديمقراطية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أشار المعايطة خلال خلال جلسة حوارية عقدت تحت عنوان "الطعون المتعلقة بصحة العضوية النيابية والطعون الخاصة بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية، وفقا لقانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لسنة 2022"، إلى دور السلطة القضائية في تعزيز الثقة والنزاهة بالعملية الانتخابية من خلال الرقابة على مراحلها كافة، وحماية الحقوق الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة.

وعرض خلال الجلسة التي شارك فيها قضاة محكمة التمييز ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية العليا، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، التعديلات الدستورية الأخيرة وأبرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب.

من جهته، أوضح رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة، الإطار الإجرائي للطعن بصحة العضوية النيابية، لافتا إلى اختصاص محكمة التمييز في النظر بالطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

ونوه بإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة لحظة وصول ملف الدعوى، بالإضافة إلى طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه وشكلية القرار وربطه مع النزاهة والمعايير الدولية.

بدوره، تحدث أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية الدكتور نعمان الخطيب، عن الإطار الدستوري للانتخابات النيابية المتعلق بالدساتير الأردنية.

وبين أبرز ملامح الدستور الأردني لسنة 1952، والمبادئ والأحكام الدستورية وانعكاسها على قانون الانتخاب، بالإضافة إلى التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية الأردنية، وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022.

من ناحيته، قدم مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر الحباشنة، إيجازا حول الإطار التنظيمي للانتخابات النيابية، تضمن الهدف من تأسيس الهيئة، ونشأتها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والدورة الانتخابية بمراحلها وآلية تشكيل القوائم (المحلية والعامة) والعتبة (نسبة الحسم) واحتساب النتائج.

--(بترا)





م ش/أ أ/ ف ج

16/11/2023 12:49:45