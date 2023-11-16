الزرقاء: إلقاء القبض على مضرم النار بمدرسة ودار عبادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أضرم النار في مدخل مدرسة ودار عبادة في الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في مديرية شرطة الزرقاء تعاملوا مع حريقين بمدخل مدرسة ودار عبادة في محافظة الزرقاء بعد بلاغات وردت بذلك دون وقوع إصابات تذكر، واقتصرت الأضرار على مادية بسيطة.

وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات أفضت إلى تحديد مضرم النار، وألقي القبض عليه، وتبين أنه يعاني وتظهر عليه علامات المرض النفسي، وجرى تحويله إلى المركز الوطني للطب النفسي لتقييم حالته النفسية، وإحالته والتقارير الطبية بعد ذلك إلى القضاء.

--(بترا)





ل م/ ف ج

16/11/2023 12:57:19