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الكأس الأخيرة لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية على الطليعة .. الأحد

11/16/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية " الكأس الأخيرة" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك يوم الأحد 19 نوفمبر الجارى ولمدة خمسة أيام ، لينتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.



ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .



عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، وذلك اعتبارا
من الأحد ١٩ نوفمبر ولمدة ٥ أيام على قاعة زكي طليمات
في تمام
الثامنة مساء .



"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .



العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .
















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