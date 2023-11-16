مصطفى منصور يحكى عن وحدته وكيف تربى فى الشارع بالحلقة 24 من ورق التوت

MENAFN - Youm7) تحدث منير (مصطفى منصور) عن ترك والده له ولوالدته بعد ولادته، فضلا عن وفاة والدته بعدها، خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل "ورق التوت" ، وكيف استمر فى التنقل بين أهل الحى الذى يسكنه للعطف عليه لأنه يتيم، ودخل السجن وهو صغير، وتنكر الجميع منه، بعد أن دافع عنهم.

كما تحدث كيف أن صاحب الورشة التي يعمل بها سبب دخوله السجن، وفي السجن بدأت معاناة جديدة له، إذ حاول هناك أحد المجرمين ضربه والاعتداء عليه، ليرد له ضربته بأقوى منها، مشيرا إلى أن نعمة هي من قامت بدفع الفلوس وإخراجه من السجن، كما حكى كيف عاش حياته بنفسه بعيدا عن كل ما يتعلق بالقلب، حتى أحب ياسمين (آية سليم)، مشيرا إلى أنه أخذ على دماغه من تلك العلاقة، حتى أصبح موجوعا بسبب ما مر به من خذلان ووحدة، وفي نهاية الحلقة قام سليم (محمد ناصر) للحديث هو الآخر عن قصته، لتنتهي الحلقة على ذلك.

مسلسل ورق التوت الحلقة 24

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.