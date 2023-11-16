42 عاما من عرض موعد على العشاء لمحمد خان.. فكرة الفيلم من الجرائد

MENAFN - Youm7) يمر، اليوم الخميس، 42 عاما على فيلم موعد على العشاء ، حيث عرض فى 16 نوفمبر 1981، والفيلم من بطولة سعاد حسنى وحسين فهمى وأحمد زكى و زوزو ماضى و رجاء الجداوى و تأليف و إخراج محمد خان و سيناريو و حوار بشير الديك.

فيلم موعد على العشاء فكرة محمد خان وشارك فى سيناريو وحوار الفيلم بشير الديك، وذكر فى أحد أحاديثه أن فكرة الفيلم من البداية هو قراءة محمد خان خبر فى إحدى الجرائد اللبنانية لحادثة قتل سيدة لزوجها بالسم والقبض عليها ومن هنا جاءت الفكرة وشارك فى تنفيذه بشير الديك.

تدور أحداث الفيلم حول نوال "سعاد حسنى" متزوجة من عزت "حسين فهمى" رجل الأعمال الذى لا يشعر بها وكل حياته مكرسة لعمله ولا يتذكر زوجته إلا وقت ممارسة الحياة الزوجية، أو عند شعوره بالجوع، فيسرع لتناول الطعام الذى يحبه من يديها ولا يبادلها العواطف والمشاعر لإحساسه بامتلاكها والسيطرة على مقاليد حياتها، فهى كائن أقل منه فى الفكر والعقل ولا دور لها سوى إمتاعه، ولا حق لها فى الشكوى أو التبرم من تصرفاته، كما أنه ليس مطالبا بأن يظهر مشاعره لها، أو يسمعها الكلمات العاطفية التى كان يغرقها بها فى فترة الخطوبة.

ويجب عليها أن ترضى بما يتعطف به عليها من بعض الكلمات الآمرة عن الحب، أو الهدايا فى المناسبات التى تذكره هى بها، مما جعلها تضيق بحياتها معه وتطلب الطلاق، وبعد ثورته عليها يطلقها لإحساسه أنها حتما ستعود إليه لكنها تحب شكرى مصفف الشعر صاحب المؤهل العالى فى فن الرسم الذى لا يجد عملا سوى مصفف شعر، لكن عزت يحاول التفريق بينهما فلا يستطيع ويتزوج شكرى من نوال فيجن جنون عزت الذى يصدم شكرى بسيارته ليقتله.