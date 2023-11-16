طارق فؤاد ينتهى من تسجيل أغنية عالم أخرس دعما لفلسطين

MENAFN - Youm7) انتهي المطرب والملحن طارق فؤاد من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغنياته الوطنية والتي تحمل اسم "عالم أخرس"، تضامنا مع أشقائنا في فلسطين، والأغنية من تأليف الكاتب الصحفي والشاعر سيد يونس.

وكان الموسيقار طارق فؤاد قد حل مؤخراً، ضيفاً في برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب في موسمه الثانى، وقدم مقطوعة عزف على العود قبل بدء التحكيم بمسابقه عزف العود.



طارق فؤاد لمع اسمه كمطرب وملحن وشاعر بين نجوم وعمالقة الغناء، ولحن لنفسه ولكبار المطربين عددا كبيرا من الألحان، وقدم الكثير من الأعمال الدينية التاريخية والوطنية والرومانسية، إضافة إلى تترات عدد من أهم الأعمال الفنية، ومنها قصص الأنبياء، والسابقون الأولون، وغيرها، وفاز بالعديد من الجوائز الغنائية، كما شارك بالتمثيل فى عدد من الأعمال ، ونافس الكثيرين

حتى مر بأزمته الصحية الأخيرة فابتعد لفترة اقتربت من 5 سنوات حتى عاد لاستئناف نشاطه الفنى.

أحدثت أغاني طارق فؤاد صيتًا في الثمانينيات والتسعينيات، كان أبرزها، "لازم نخاف"، "كان نفسنا"، وغنى عدداً من تترات المسلسلات، منها "سور مجر العيون"، "هارون الرشيد"، "غاضبون وغاضبات"، "تلال الغضب"، الجبل".