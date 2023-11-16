طارق فؤاد ينتهى من تسجيل أغنية عالم أخرس دعما لفلسطين

(MENAFN
- Youm7) انتهي المطرب والملحن طارق فؤاد من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغنياته الوطنية والتي تحمل اسم "عالم أخرس"، تضامنا مع أشقائنا في فلسطين، والأغنية من تأليف الكاتب الصحفي والشاعر سيد يونس.
وكان الموسيقار طارق فؤاد قد حل مؤخراً، ضيفاً في برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب في موسمه الثانى، وقدم مقطوعة عزف على العود قبل بدء التحكيم بمسابقه عزف العود.
طارق فؤاد لمع اسمه كمطرب وملحن وشاعر بين نجوم وعمالقة الغناء، ولحن لنفسه ولكبار المطربين عددا كبيرا من الألحان، وقدم الكثير من الأعمال الدينية التاريخية والوطنية والرومانسية، إضافة إلى تترات عدد من أهم الأعمال الفنية، ومنها قصص الأنبياء، والسابقون الأولون، وغيرها، وفاز بالعديد من الجوائز الغنائية، كما شارك بالتمثيل فى عدد من الأعمال ، ونافس الكثيرين
حتى مر بأزمته الصحية الأخيرة فابتعد لفترة اقتربت من 5 سنوات حتى عاد لاستئناف نشاطه الفنى.
أحدثت أغاني طارق فؤاد صيتًا في الثمانينيات والتسعينيات، كان أبرزها، "لازم نخاف"، "كان نفسنا"، وغنى عدداً من تترات المسلسلات، منها "سور مجر العيون"، "هارون الرشيد"، "غاضبون وغاضبات"، "تلال الغضب"، الجبل".
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