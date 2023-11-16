أحمد حلمي لـsold Out: أتمنى صمود الفلسطينيين ينتهى بالنصر وعجزنا لحظة مميتة

وبسؤاله عن لحظة شعر فيها بأنه وصل فنيا، قال أحمد حلمي: "أنا مشوارى كله عامل زى السلم والتعبان سلم يطلعك وسلم ينزلك، وطول عمرى بكون عاوز أروح يمين أدخل شمال مش بمزاجي".

وعن لحظة شعر فيها بالحزن قال أحمد حلمي: "للأسف بقت تتكرر كتير، يعنى اللحظات اللى بدأت من يوم 7 أكتوبر لأهلنا في فلسطين، لحظات محزنة جدا وعمرى ما عيشتها في حياتى، لأنك عاجز مش قادر تعمل حاجة بجد لحظة مميتة وأتمنى صمود الشعب الفلسطيني ينتهى بالنصر".

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وينقسم البرنامج sold إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy

ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفا أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.