Friday, 17 November 2023 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد حلمي لـsold Out: أتمنى صمود الفلسطينيين ينتهى بالنصر وعجزنا لحظة مميتة

11/16/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Youm7) حل النجم أحمد حلمي
ضيفاً في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، وبدأ أحمد حلمي حديثه قائلاً: "أنا بشكر كل حضور برنامج sold out، لأنها حاجة كبيرة أوى انكوا تنزلوا من البيت وتيجوا عشان تحضروا اللقاء اللى هايكون ممتع مع الأستاذ محمود سعد".

وبسؤاله عن لحظة شعر فيها بأنه وصل فنيا، قال أحمد حلمي: "أنا مشوارى كله عامل زى السلم والتعبان سلم يطلعك وسلم ينزلك، وطول عمرى بكون عاوز أروح يمين أدخل شمال مش بمزاجي".

وعن لحظة شعر فيها بالحزن قال أحمد حلمي: "للأسف بقت تتكرر كتير، يعنى اللحظات اللى بدأت من يوم 7 أكتوبر لأهلنا في فلسطين، لحظات محزنة جدا وعمرى ما عيشتها في حياتى، لأنك عاجز مش قادر تعمل حاجة بجد لحظة مميتة وأتمنى صمود الشعب الفلسطيني ينتهى بالنصر".

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وينقسم البرنامج sold إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy
ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفا أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.







MENAFN16112023000132011024ID1107442107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث