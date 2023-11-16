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غادة صممت شيلان من الكروشيه تجمع ألوان علم فلسطين والشال التقليدى

11/16/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Youm7) الدعم والوقوف بجانب فلسطين يفعله كل من في قلبه إنسانية، هذا ما قالته غادة بدر الدين فنانة الكروشيه، التي وجهت موهبتها في الفترة الأخير لدعم القضية الفلسطينية قائلة: "كلنا واحد، وجعهم يوجعنا".


علم فلسطين
غادة نفذت شيلان بعلم فلسطين

قالت غادة صاحبة الـ 35 عاما في حديثها لـ "اليوم السابع":" إنها خريجة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولكن الكورشيه يعتبر هوايتها التي تضع فيها كل طاقتها".

وتابعت أنها بدأت ممارسة فن الكروشيه كهواية بالصدفة منذ 7 سنوات، وذلك بعد أن وجدت شغفها في أعمال الهاند ميد، خلال محاولتها
تنفيذ بعض تصميمات الكروشيه، حيث بدأت خطواتها الثابتة، ومشاركة أعمالها اليدوية عبر منشوراتها على صفحتها بموقع إنستجرام.



ألوان علم فلسطين

وخلال الفترة القليلة الماضية استطاعت غادة توجيه موهبتها إلى دعم أشقائنا في فلسطين ، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الفترة الماضية والمجاز التى ترتكبها ضد الأطفال والمدنيين، وتابعت أنها نفذت شالا من الكورشيه بألوان علم فلسطين، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من المتابعين يتفاعل معها بشكل لم تكن تتخيله.


تنفيذ كورشيه

وأردفت أنها مستمرة في تنفيذ أعمال الكورشيه بجانب تنفيذ المكرميات والرسم على الحقائب بأنواعها بشكل مميز، وأن دعمها للفلسطينيين لن يتوقف حتى يصل الحق لأصحابه، وأضافت أن تصميمها للشال كان مزيجا من تصميم الشال الفلسطيني المتعارف عليه بجانب ألوان العلم من الأحمر والأبيض والأسود والأخضر، الأمر الذي جعل الكثير يريد اقتناء شال مثله لدعم أبناء غزة.


شال فلسطين



شال



كورشيه



كورشيه














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