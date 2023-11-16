غادة صممت شيلان من الكروشيه تجمع ألوان علم فلسطين والشال التقليدى

(MENAFN
- Youm7) الدعم والوقوف بجانب فلسطين يفعله كل من في قلبه إنسانية، هذا ما قالته غادة بدر الدين فنانة الكروشيه، التي وجهت موهبتها في الفترة الأخير لدعم القضية الفلسطينية قائلة: "كلنا واحد، وجعهم يوجعنا".
علم فلسطين
غادة نفذت شيلان بعلم فلسطين
قالت غادة صاحبة الـ 35 عاما في حديثها لـ "اليوم السابع":" إنها خريجة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولكن الكورشيه يعتبر هوايتها التي تضع فيها كل طاقتها".
وتابعت أنها بدأت ممارسة فن الكروشيه كهواية بالصدفة منذ 7 سنوات، وذلك بعد أن وجدت شغفها في أعمال الهاند ميد، خلال محاولتها
تنفيذ بعض تصميمات الكروشيه، حيث بدأت خطواتها الثابتة، ومشاركة أعمالها اليدوية عبر منشوراتها على صفحتها بموقع إنستجرام.
ألوان علم فلسطين
وخلال الفترة القليلة الماضية استطاعت غادة توجيه موهبتها إلى دعم أشقائنا في فلسطين ، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الفترة الماضية والمجاز التى ترتكبها ضد الأطفال والمدنيين، وتابعت أنها نفذت شالا من الكورشيه بألوان علم فلسطين، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من المتابعين يتفاعل معها بشكل لم تكن تتخيله.
تنفيذ كورشيه
وأردفت أنها مستمرة في تنفيذ أعمال الكورشيه بجانب تنفيذ المكرميات والرسم على الحقائب بأنواعها بشكل مميز، وأن دعمها للفلسطينيين لن يتوقف حتى يصل الحق لأصحابه، وأضافت أن تصميمها للشال كان مزيجا من تصميم الشال الفلسطيني المتعارف عليه بجانب ألوان العلم من الأحمر والأبيض والأسود والأخضر، الأمر الذي جعل الكثير يريد اقتناء شال مثله لدعم أبناء غزة.
شال فلسطين
شال
كورشيه
كورشيه
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