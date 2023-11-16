خارجة النهاردة.. نصائح لتثبيت المكياج لصاحبات البشرة الدهنية

MENAFN - Youm7) تعانى صاحبات البشرة الدهنية من عدم ثبات المكياج لفترة طويلة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، نظًرا لزيادة إفراز البشرة للدهون التي تتسبب في إحداث فوضى بمستحضرات التجميل بوجهها، ووفقًا لما جاء في موقع stylecrazeنستعرض فى هذا التقرير،نصائح تساعد على ثبات المكياج لمدة أطول.

خطوات مهمة لتثبيت المكياج لفترة طويلة :غسول الوجه:

يمثل غسل الوجه بالغسول خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة الدهنية ، حيث إنه يساعد على غلق المسام وتقليل نسبة الإفرازات التي تتسبب في إزالة المكياج.

التونر:

يعتبر من أهم الخطوات المهمة التي لا غني عن تطبيقها، لكن لا تتوقف على منتج معين فمن الممكن أن تقومين بوضع مكعبات من ماء الثلج على البشرة لغلق المسام، أو رش القليل من التونرعلى قطعة من القطن ومسح الوجه به .

تثبيت المكياج





الترطيب:



قد يعتقد البعض أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب، لكن هذا اعتقاد خاطىء حيث تعتبر خطوة مهمة وأساسية ويفضل اختيار مرطب يناسب البشرة الدهنية ليتحكم في إفرازات الدهون، لكن في حالة ترك البشرة بدون ترطيب يجعلها تفرز دهون كثيرة على عكس المتوقع.





كريم واقى من الشمس:



يعتبر كريم واقى من الشمس من الخطوات التي لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الصيف أوالشتاء ويمكن تجديده كل ساعتين من الزمن.

وضع المكياج





كريم أساس:



لابد من اختيار كريم أساس يناسب البشرة الدهنية ويكون خاليًا من أي زيوت، أيضًا يتم وضعه بطريقة الطبطبة للحصول على أفضل نتيجة تساعد على دوام الكريم لفترات طويلة .





بودرة تثبيت:

بودرة التثبيت الخطوة النهائية والمهمة التي تساعد على ثبات المكياج لأطول فترة وتساعد فى التحكم في عدم ظهور الدهون، فلابد من استخدامها بعد وضع كريم الأساس .



