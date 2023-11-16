خارجة النهاردة.. نصائح لتثبيت المكياج لصاحبات البشرة الدهنية

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- Youm7) تعانى صاحبات البشرة الدهنية من عدم ثبات المكياج لفترة طويلة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، نظًرا لزيادة إفراز البشرة للدهون التي تتسبب في إحداث فوضى بمستحضرات التجميل بوجهها، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze
نستعرض فى هذا التقرير،
نصائح تساعد على ثبات المكياج لمدة أطول.
خطوات مهمة لتثبيت المكياج لفترة طويلة :
غسول الوجه:
يمثل غسل الوجه بالغسول خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة الدهنية ، حيث إنه يساعد على غلق المسام وتقليل نسبة الإفرازات التي تتسبب في إزالة المكياج.
التونر:
يعتبر من أهم الخطوات المهمة التي لا غني عن تطبيقها، لكن لا تتوقف على منتج معين فمن الممكن أن تقومين بوضع مكعبات من ماء الثلج على البشرة لغلق المسام، أو رش القليل من التونرعلى قطعة من القطن ومسح الوجه به .
تثبيت المكياج
الترطيب:
قد يعتقد البعض أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب، لكن هذا اعتقاد خاطىء حيث تعتبر خطوة مهمة وأساسية ويفضل اختيار مرطب يناسب البشرة الدهنية ليتحكم في إفرازات الدهون، لكن في حالة ترك البشرة بدون ترطيب يجعلها تفرز دهون كثيرة على عكس المتوقع.
كريم واقى من الشمس:
يعتبر كريم واقى من الشمس من الخطوات التي لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الصيف أوالشتاء ويمكن تجديده كل ساعتين من الزمن.
وضع المكياج
كريم أساس:
لابد من اختيار كريم أساس يناسب البشرة الدهنية ويكون خاليًا من أي زيوت، أيضًا يتم وضعه بطريقة الطبطبة للحصول على أفضل نتيجة تساعد على دوام الكريم لفترات طويلة .
بودرة تثبيت:
بودرة التثبيت الخطوة النهائية والمهمة التي تساعد على ثبات المكياج لأطول فترة وتساعد فى التحكم في عدم ظهور الدهون، فلابد من استخدامها بعد وضع كريم الأساس .
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