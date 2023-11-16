أبرز تريندات الألوان 2024 منها الفستقي والمعدني.. مكياج أو ملابس

(MENAFN
- Youm7) تتابع الكثيرات عروض الأزياء العالمية ليطلعن على أبرز خطوط الموضة ليتبعنها، سواء فى تسريحات الشعر أو المكياج، ولهذا نستعرض فى التقرير، ألوان
موضة 2024 ، وفقا لما نشره موقع "stylecaster".
أبرز اتجاهات الألوان لعام 2024
لون الفستق
يمكنك أن تتوقعي رؤية لون الفستق، أو "البستاج" في المواسم المقبلة من الشتاء والربيع، بالرغم من أنه لون مناسب للسهرات، إلا أنه هذا العام سوف يسيطر على الملابس الرسمية، وغير الرسمية ولا تتفاجئين إذا وجدته مسيطرا على المعاطف الشتوية.
موضة 2024 الأزرق السماوي
تسيطر الألوان الناعمة على عام 2024 ، ومن بين تلك الألوان الأزرق السماوى أو ما يطلق عليه الأزرق الناعم،
فيمكنك ارتداؤه طوال العام، سيبدو رائعاً كقطعة متماسكة مكتنزة مثل فستان صيفي، أو كبدلة كلاسيكية مع قميص أبيض، ولا مانع من ارتدائه عند حضور سهرة بسيطة أو رسمية.
الأزرق السماوي الأزرق الداكن
استنادا إلى اتجاهات الألوان لعام 2024، قد يسيطر اللون "الكحلي تقريبا" على خزانتك، كما هو موضح في عروض أزياء
لربيع وصيف 2024، فهو عبارة عن لون أزرق داكن .
الأزرق الداكن اللون الوردي
إذا كنت مهووساً بهذا اللون الوردي الفاتح، فبعد أن اختفى هذا اللون في عام 2015، فسوف يعود وبقوة العام المقبل، ولم يحصر نفسه على قطعة معينة، بل أنتشر في كل القطع سواء كان فستانا أو تنورة، أو حتى إكسسوار.
الوردي الأصفر الكناري
يعد هذا اللون الجميل والمشرق من درجات اللون الأصفر طريقة سهلة لتعزيز مزاجك، حتى في يوم غائم وبارد، ويمكنك ارتدائه مع طبقات من اللون الأصفر للحصول على مظهر أحادي اللون أو دمجه مع ألوان أخرى.
الأصفر الكناري الألوان المعدنية
تعد الألوان المعدنية عنصراً أساسياً أكثر من كونها اتجاهاً في هذه المرحلة، فظهرت التنانير والفساتين والقمصان الفضية اللامعة شائعة في عروض أزياء ربيع وصيف 2024
مما يضمن استمرار الاتجاه الفضي المعدني، حيث حظيت الألوان المعدنية بشعبية كبيرة في الأحذية والإكسسوارات، وفي عام 2024، يمكنك أن تتوقع رؤية زيادة في المظهر المعدني في الملابس حتى الاكسسوارات والمكياج.
الألوان المعدنية
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