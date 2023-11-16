أبرز تريندات الألوان 2024 منها الفستقي والمعدني.. مكياج أو ملابس

MENAFN - Youm7) تتابع الكثيرات عروض الأزياء العالمية ليطلعن على أبرز خطوط الموضة ليتبعنها، سواء فى تسريحات الشعر أو المكياج، ولهذا نستعرض فى التقرير، ألوانموضة 2024 ، وفقا لما نشره موقع "stylecaster".

أبرز اتجاهات الألوان لعام 2024لون الفستق

يمكنك أن تتوقعي رؤية لون الفستق، أو "البستاج" في المواسم المقبلة من الشتاء والربيع، بالرغم من أنه لون مناسب للسهرات، إلا أنه هذا العام سوف يسيطر على الملابس الرسمية، وغير الرسمية ولا تتفاجئين إذا وجدته مسيطرا على المعاطف الشتوية.

موضة 2024 الأزرق السماوي

تسيطر الألوان الناعمة على عام 2024 ، ومن بين تلك الألوان الأزرق السماوى أو ما يطلق عليه الأزرق الناعم،

فيمكنك ارتداؤه طوال العام، سيبدو رائعاً كقطعة متماسكة مكتنزة مثل فستان صيفي، أو كبدلة كلاسيكية مع قميص أبيض، ولا مانع من ارتدائه عند حضور سهرة بسيطة أو رسمية.

الأزرق السماوي الأزرق الداكن

استنادا إلى اتجاهات الألوان لعام 2024، قد يسيطر اللون "الكحلي تقريبا" على خزانتك، كما هو موضح في عروض أزياء

لربيع وصيف 2024، فهو عبارة عن لون أزرق داكن .

الأزرق الداكن اللون الوردي

إذا كنت مهووساً بهذا اللون الوردي الفاتح، فبعد أن اختفى هذا اللون في عام 2015، فسوف يعود وبقوة العام المقبل، ولم يحصر نفسه على قطعة معينة، بل أنتشر في كل القطع سواء كان فستانا أو تنورة، أو حتى إكسسوار.

الوردي الأصفر الكناري

يعد هذا اللون الجميل والمشرق من درجات اللون الأصفر طريقة سهلة لتعزيز مزاجك، حتى في يوم غائم وبارد، ويمكنك ارتدائه مع طبقات من اللون الأصفر للحصول على مظهر أحادي اللون أو دمجه مع ألوان أخرى.

الأصفر الكناري الألوان المعدنية

تعد الألوان المعدنية عنصراً أساسياً أكثر من كونها اتجاهاً في هذه المرحلة، فظهرت التنانير والفساتين والقمصان الفضية اللامعة شائعة في عروض أزياء ربيع وصيف 2024

مما يضمن استمرار الاتجاه الفضي المعدني، حيث حظيت الألوان المعدنية بشعبية كبيرة في الأحذية والإكسسوارات، وفي عام 2024، يمكنك أن تتوقع رؤية زيادة في المظهر المعدني في الملابس حتى الاكسسوارات والمكياج.

الألوان المعدنية



