أبراج صبرها مالوش حدود وتقدر تستحمل أى حاجة.. اعرف برجك منهم ولا لأ

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- Youm7) الصبر وقوة التحمل من أبرز الصفات التي يمكن أن تمُيز صاحبها كما تساعده على حل مشاكله بعقلانية خاصة فى وقت الأزمات، ويعتقد أن من يمتلك هذه الصفات ينتمى لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.
شخص يحتفل بالنجاح
أبراج فلكية تتصف بالصبر :
برج الحمل:
برج الحمل من الأبراج النارية و قادرعلى التعامل بعقلانية مع أى مشكلة تواجهه كما يتمتع بقدر كبير من الصفات الطيبة والتى منها الصبر الذى يجعله يتحمل أى شىء يتعرض له، كما يتسم بخليط من المشاعر الطيبة والقوة والحزم.
برج العذراء:
يعتبر مولود برج العذراء من أكثر الشخصيات التي تتحلى بالصبر الطويل، الذى يجعله يتأنى فى اتخاذ أى قرار، ويساعده ذلك أيضاً على حرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء فى حياته، كما يمتلك فن التعامل مع الآخرين لذلك فهو محبوب ومؤهل لتولى المناصب القيادية المختلفة.
برج الجدي:
يتصف مولود برج الجدي بالصبر والقدرة على تحمل المسئولية كما إنه لايرد الإساءة بالإساءة ولكنه ينتظر حتى يحصل على النتيجة، أيضًا لديه إصرار كبير في الحصول على مايريد ويبحث ويجدد بحثه مرة أخرى حتى يصل إلى المكانة التي يرغب بها طوال الوقت.
شخص يتحمل المسئولية
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