أبراج صبرها مالوش حدود وتقدر تستحمل أى حاجة.. اعرف برجك منهم ولا لأ

MENAFN - Youm7) الصبر وقوة التحمل من أبرز الصفات التي يمكن أن تمُيز صاحبها كما تساعده على حل مشاكله بعقلانية خاصة فى وقت الأزمات، ويعتقد أن من يمتلك هذه الصفات ينتمى لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.

شخص يحتفل بالنجاح





أبراج فلكية تتصف بالصبر :برج الحمل:



برج الحمل من الأبراج النارية و قادرعلى التعامل بعقلانية مع أى مشكلة تواجهه كما يتمتع بقدر كبير من الصفات الطيبة والتى منها الصبر الذى يجعله يتحمل أى شىء يتعرض له، كما يتسم بخليط من المشاعر الطيبة والقوة والحزم.



برج العذراء:



يعتبر مولود برج العذراء من أكثر الشخصيات التي تتحلى بالصبر الطويل، الذى يجعله يتأنى فى اتخاذ أى قرار، ويساعده ذلك أيضاً على حرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء فى حياته، كما يمتلك فن التعامل مع الآخرين لذلك فهو محبوب ومؤهل لتولى المناصب القيادية المختلفة.





برج الجدي:



يتصف مولود برج الجدي بالصبر والقدرة على تحمل المسئولية كما إنه لايرد الإساءة بالإساءة ولكنه ينتظر حتى يحصل على النتيجة، أيضًا لديه إصرار كبير في الحصول على مايريد ويبحث ويجدد بحثه مرة أخرى حتى يصل إلى المكانة التي يرغب بها طوال الوقت.

شخص يتحمل المسئولية



