لعشاق الجبنة.. تعرفى أفضل أنواع تناسب الطعام المطبوخ

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- Youm7) هناك الكثير من أنواع الجبن التي تدخلها ربات البيوت في مكونات الطعام، سواء في المكرونة، أو البيتزا، أو حتى الكثير من الحشوات مثل السمبوسك، والجلاش، ولكن تلاحظ الكثير من الأمهات أنه على الرغم من نوع الجبن الفاخر الذى تستخدمه في إعداد أطباق شهيه لأطفالها، إلا أنها لم تجدها بجودة أو شكل الأطباق التي تقدم في المحلات،
ونستعرض فى هذا التقرير، أفضل وأسوأ أنواع الجبن التي يمكن إضافتها للطعام المطبوخ، وفقاً لما نشره موقع " seasonedpioneers".
انواع الجبن أفضل أنواع الجبن تضاف للطعام المطبوخ الجبن الشيدر
تعتبر الجبن الشيدر من أجود أنواع الجبن التي يمكن تناولها بأي طريقة، فهي مميزة يمكن إضافتها في الساندويتشات، وأطباق المكرونة والبيتزا، حيث تتحول لصلصة ناعمة، ونكهتها كلاسيكية مميزة.
جبن أبيض طري
هي نوع جبن تسمى بـ"جبن الملوك"، وذلك لمكوناتها المميزة، كما تصنع من الحليب النقي، يمكن إضافتها أيضا فى المكرونة والأطباق الساخنة، وذلك لأنها من النوع الذي يشبه الزبدة، والقوام الكريمي، إلى جانب نكهتها الخفيفة.
جبنة بيضة طرية جبن جروير
تأتي جبن جروير من قرية في سويسرا تحمل نفس الاسم، فعلى الرغم من أنها جبن صلب، إلا أنها تذوب بسهولة شديدة، وتحتوي على ملوحة تخترق دهون المكرونة والجبن.
جبن جروير
البارميزان
يعمل جبن البارميزان بشكل أفضل مع المكرونة ويشبه مذاق الجبن بالجبن الشيدر القديم، حيث إن نكهتها مالحة وتتسم بأنها ناعمة، بدلًا من ذلك، ويمكن رش بعض البارميزان فوق المكرونة قبل إدخالها الفرن.
اسوأ أنواع الجبن المضافة على الطعام المطبوخ جبن الماعز
هناك العديد من الأنواع المختلفة لجبن الماعز، فكلهم غير مناسبين للطبخ إلا النوع الكريمي منها.
جبن الماعز الجبن القريش
الجبن القريش غني بالبروتين وغالباً ما يستخدم كبديل قليل الدسم للأجبان الأخرى، ولكن لا تعطى نكهة مميزة عند إضافتها لأى طعام .
الجبن الكريمى
يعتبر الجبن الكريمي دائمًا خيارًا جيدًا، إنها دهنية جدًا لذا فهي تصنع صلصة كريمية جدًا، يذوب بسهولة ويحتوي على الكمية المناسبة من الملوحة والنكهة.
الجبنة الكريمي الجبن الفيتا
على الرغم من كونها لذيذة لكنها لا تدخل في الطعام غير السلطة فقط، فإن هذا الجبن الجاف والمتفتت ليس مثاليًا للمكرونة والجبن، حيث تحتوي جبنة الفيتا على مستوى رطوبة مرتفع ولا تذوب بشكل صحيح، و تتكتل .
جبنة مبشورة مسبقاً
يأتي الجبن المعبأ والمقطع مسبقًا مع مواد حافظة حيث تساعد الجبن على البقاء طازجًا لفترة أطول ويمنع تكتل القطع معًا، ومع ذلك، فإن هذه المواد الحافظة أيضًا تمنع الجبن من الذوبان بالتساوي، الأمر الذي سينتهي بفوضى متكتلة من المكرونة والجبن.
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