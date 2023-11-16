لعشاق الجبنة.. تعرفى أفضل أنواع تناسب الطعام المطبوخ

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من أنواع الجبن التي تدخلها ربات البيوت في مكونات الطعام، سواء في المكرونة، أو البيتزا، أو حتى الكثير من الحشوات مثل السمبوسك، والجلاش، ولكن تلاحظ الكثير من الأمهات أنه على الرغم من نوع الجبن الفاخر الذى تستخدمه في إعداد أطباق شهيه لأطفالها، إلا أنها لم تجدها بجودة أو شكل الأطباق التي تقدم في المحلات،ونستعرض فى هذا التقرير، أفضل وأسوأ أنواع الجبن التي يمكن إضافتها للطعام المطبوخ، وفقاً لما نشره موقع " seasonedpioneers".

انواع الجبن أفضل أنواع الجبن تضاف للطعام المطبوخ الجبن الشيدر

تعتبر الجبن الشيدر من أجود أنواع الجبن التي يمكن تناولها بأي طريقة، فهي مميزة يمكن إضافتها في الساندويتشات، وأطباق المكرونة والبيتزا، حيث تتحول لصلصة ناعمة، ونكهتها كلاسيكية مميزة.



جبن أبيض طري

هي نوع جبن تسمى بـ"جبن الملوك"، وذلك لمكوناتها المميزة، كما تصنع من الحليب النقي، يمكن إضافتها أيضا فى المكرونة والأطباق الساخنة، وذلك لأنها من النوع الذي يشبه الزبدة، والقوام الكريمي، إلى جانب نكهتها الخفيفة.



جبنة بيضة طرية جبن جروير

تأتي جبن جروير من قرية في سويسرا تحمل نفس الاسم، فعلى الرغم من أنها جبن صلب، إلا أنها تذوب بسهولة شديدة، وتحتوي على ملوحة تخترق دهون المكرونة والجبن.

جبن جرويرالبارميزان

يعمل جبن البارميزان بشكل أفضل مع المكرونة ويشبه مذاق الجبن بالجبن الشيدر القديم، حيث إن نكهتها مالحة وتتسم بأنها ناعمة، بدلًا من ذلك، ويمكن رش بعض البارميزان فوق المكرونة قبل إدخالها الفرن.







اسوأ أنواع الجبن المضافة على الطعام المطبوخ جبن الماعز

هناك العديد من الأنواع المختلفة لجبن الماعز، فكلهم غير مناسبين للطبخ إلا النوع الكريمي منها.



جبن الماعز الجبن القريش

الجبن القريش غني بالبروتين وغالباً ما يستخدم كبديل قليل الدسم للأجبان الأخرى، ولكن لا تعطى نكهة مميزة عند إضافتها لأى طعام .

الجبن الكريمى

يعتبر الجبن الكريمي دائمًا خيارًا جيدًا، إنها دهنية جدًا لذا فهي تصنع صلصة كريمية جدًا، يذوب بسهولة ويحتوي على الكمية المناسبة من الملوحة والنكهة.



الجبنة الكريمي الجبن الفيتا

على الرغم من كونها لذيذة لكنها لا تدخل في الطعام غير السلطة فقط، فإن هذا الجبن الجاف والمتفتت ليس مثاليًا للمكرونة والجبن، حيث تحتوي جبنة الفيتا على مستوى رطوبة مرتفع ولا تذوب بشكل صحيح، و تتكتل .



جبنة مبشورة مسبقاً

يأتي الجبن المعبأ والمقطع مسبقًا مع مواد حافظة حيث تساعد الجبن على البقاء طازجًا لفترة أطول ويمنع تكتل القطع معًا، ومع ذلك، فإن هذه المواد الحافظة أيضًا تمنع الجبن من الذوبان بالتساوي، الأمر الذي سينتهي بفوضى متكتلة من المكرونة والجبن.



