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أحمد يعقوب: حياة كريمة تؤدى دورا تنمويا فى محافظات مصر وتدعم أهالى غزة

11/16/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال الكاتب الصحفى أحمد يعقو ، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، إن مبادرة حياة كريمة منذ إنشائها في عام 2019 حتى الآن تقوم بجهود مهمة للغاية سواء للتمكين الاقتصادى والتنموى للمواطنين في ربوع الجمهورية أو دعم أهالى غزة.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 محافظة
تضم أكثر من 4700 قرية، وبحجم استثمارات على مدار 3 مراحل أكثر من تريليون جنيه .

ولفت أحمد يعقوب، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة التنموية الأكبر أهمية في تاريخ مصر الحديث لأنها تستهدف النهوض بحوالي 60 مليون إنسان مصري، وتتضمن المسار التنموى داخل المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى الدور الحالي للجهود الإنسانية والإغاثة لأشقائنا الفلسطينيين.







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