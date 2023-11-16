أحمد يعقوب: حياة كريمة تؤدى دورا تنمويا فى محافظات مصر وتدعم أهالى غزة

(MENAFN
- Youm7) قال الكاتب الصحفى أحمد يعقو ، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، إن مبادرة حياة كريمة منذ إنشائها في عام 2019 حتى الآن تقوم بجهود مهمة للغاية سواء للتمكين الاقتصادى والتنموى للمواطنين في ربوع الجمهورية أو دعم أهالى غزة.
وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 محافظة
تضم أكثر من 4700 قرية، وبحجم استثمارات على مدار 3 مراحل أكثر من تريليون جنيه .
ولفت أحمد يعقوب، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة التنموية الأكبر أهمية في تاريخ مصر الحديث لأنها تستهدف النهوض بحوالي 60 مليون إنسان مصري، وتتضمن المسار التنموى داخل المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى الدور الحالي للجهود الإنسانية والإغاثة لأشقائنا الفلسطينيين.
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