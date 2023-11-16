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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمصرية للاتصالات.. وتراجع CIB

11/16/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد والمصرية للاتصالات إلى 273.272 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 193.530 مليون شهادة.



بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.225 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 371.164 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 98.120 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 19.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 42.46%، واستحوذت المؤسسات على 86.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 13.64%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.9 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 16.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.4 مليار جنيه، 52.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 5871 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.












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