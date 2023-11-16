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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

11/16/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023.



إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، والدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ودايس للملابس الجاهزة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومصر للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.





البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 19.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 42.46%، واستحوذت المؤسسات على 86.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 13.64%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.9 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 16.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.4 مليار جنيه، 52.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 5871 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.



وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- مصر للفنادق بسعر إغلاق 192.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.871 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.



- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 29.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.



- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%.



- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 22.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%.



- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 25.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.



- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 0.813 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.79%.



- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 65.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.



- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.
















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