تفاصيل صفقة بيع 30% من أسهم الشرقية للدخان بـ 625 مليون دولار

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة لشركات قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

ونفاذاً لموافقة مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ بتوقيع اتفاقية بيع 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها (أي ما يعادل نسبة (30%) لصالح شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة حيث تضمنت قيمة الصفقة ما يلى:





1- أن يكون ثمن شراء الأسهم المباعة هو مبلغ 24.52 جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره 16.43 مليار جنيه يسدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة، وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي.



2 - كما يلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي 4.38 جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره 2.92 مليار جنيه (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي قيمة الصفقة.





وبذلك يكون إجمالي قيمة الصفقة مبلغ 19.36 مليار جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليار وثلاثمائة سته وثلاثون مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) المعادل لمبلغ 625 مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية) وبما يوازي 28.9 جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقاً لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.





ومن أهم النقاط التي تضمنتها الاتفاقية:

تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية حوالي 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة.





اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة 70% للشركة القابضة و 30% للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2023 ، كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة.





فضلاً عن قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ 150 مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.





وإنفاذاً لبنود الاتفاقية قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة، وبتاريخ 16-11 2023 تم تنفيذ بيع عدد 669 مليون سهم من إجمالى أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني والتي تمثل 30% من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات.