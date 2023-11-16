اغتصاب الذاكرة يوثق اعتداءات إسرائيل وحواديت المآذن حكايات بمساجد القاهرة

MENAFN - Youm7) ينظم صالون سالمينا الثقافي احتفالية بالتعاون مع دار الفؤاد للنشر والتوزيع، بمناسبة صدور طبيعتين جديدتين لاثنين من مؤلفات الكاتب الصحفي إيهاب الحضر ، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء السبت 18 نوفمبر، بإحدى فنادق القاهرة، إذ يتم إطلاق الطبعة الثالثة من كتاب "اغتصاب الذاكرة.. الاستراتيجيات الإسرائيلية لتهويد التاريخ"، والطبعة السادسة من كتاب حواديت المآذن.. التاريخ السري للحجارة"، بحضور نخبة من المثقفين والمتخصصين في التاريخ والآثار.

تشهد الاحتفالية صدور الطبعة الثالثة من كتاب "اغتصاب الذاكرة"، الذي يرصد ممارسات إسرائيل للسطو على تاريخ المنطقة، حيث يوثق الحضري لسرقات الآثار ومحاولات تهويد التاريخ، التى قام بها الكيان الصهيونى، فى عدد من البلدان العربية، هى فلسطين، مصر، العراق، سوريا، لبنان، واليمن، فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للكثير من الآثار التي لا تتماشى مع الأحداث التي أوردتها التوراة.

وتتضمن مقدمة الطبعة الثالثة استعراضا سريعا للاعتداءات التي تجري حاليا على غزة، والمناطق والمنشآت الأثرية المهددة بخطر التدمير، نتيجة القصف الوحشي الذي يستهدف البشر والحجر على حد سواء، وقال فيها المؤلف:" وسط بكائياتنا على الضحايا، مر خبر استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس دون اهتمام يذكر، وفي الوقت نفسه قصف الطيران المسجد العمري في جباليا شمال القطاع، انصب تركيزنا على أن كلا المبنيين يضم مدنيين مسيحيين ومسلمين أبرياء، صعدت أرواحهم إلى السماء دون ذنب ارتكبوه، دون أن نُركّز على القيمة التاريخية لكليهما. تحمل الكنيسة اسم القديس برفيريوس، الذي تولى منصب أسقف غزة في القرن الخامس، وتم تشييد مبناها الأصلي منتصف القرن الثاني عشر، وشهدتْ تجديدا عام 1856. أما المسجد العمري فقد أقيم في منطقة جباليا، منذ أكثر من 700 سنة، وهو عمر مئذتنه الباقية على حالها، أما باقي المبنى فيعود لنهايات العصر العثماني، وتعرّض لقصف جوي في عدوان 2014 دمّر جزءا منه، وهناك أخبار تُشير إلى تعرضه لتدمير كامل في العدوان الأخير". المقدمة التي حملتْ عنوان "مجازر الحضارة" ترصد العديد من المواقع الأخرى، في غزة وجباليا وبيت حانون ودير البلح وخان يوسف، وهى مناطق تعرضت لاعتداءات مُدمرة خلال المعارك الأخيرة.

وفي الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب اعتمد "الحضري" على التحليل، حيث أثبت أنه لا يمكن الاعتماد على التوراة كمرجع تاريخي، واستند في ذلك إلى اتجاه علمي رسّخه علماء آثار دوليون، بعد أن كشفوا التناقضات الموجودة في حكايات التوراة، وأكدوا أن الحفائر التي قاموا بها في فلسطين أوضحت عدم دقتها تاريخيا. ثم انطلق إلى تساؤل مهم عن ارتباط الوجود التاريخي بالإسهام الحضاري، رغم تأكيده أن النصوص المصرية القديمة لم توثق لوجود بني إسرائيل على أرضنا، وشكّك في أسطورتين أساسيتين تُروّج لهما الصهيونية العالمية، وهما" الديانة المُغلقة" و" العرق النقي"، ليؤكد أن يهود عصرنا ليسوا امتدادا طبيعيا لبني إسرائيل القدامى، بل أنهم قاموا بتزييف شجرة العائلة، بهدف الزعم بأنهم الورثة الشرعيون للعبرانيين!

كما تشهد الاحتفالية صدور الطبعة السادسة من كتاب" حواديت المآذن"، الذي يضم حكايات عديدة ترتبط بأكثر من عشرين مسجدا ومؤسسيها، تنتمى لحقب تاريخية مختلفة من الدولة الطولونية حتى العثمانية، تقع المساجد كلها فى مدينة القاهرة، منها ما هو معروف للعامة مثل السلطان حسن والمؤيد شيخ، ومن بينها ما هو مجهول مثل قراقجا الحسنى وقُجماس الإسحاقى، والرابط المشترك بين معظمها مجموعة قصص غريبة وردت فى كتب المؤرخين.

كما أورد "الحضرى" نماذج منها على الغلاف الخلفى للكتاب، فقال:" انطلقت الآلات النحاسية لتُعلن تنصيب السلطان الجديد، فانفجر فى البكاء وأغمى عليه من" الخضة"! كان عمره أقل من سنتين، لهذا عاهده الأمراء على الولاء وهو في حِجر مرضعته!! ملك آخر كان اسمه الأصلي" تكدير"، وتم استبدال اسمه إلى فرج، ورغم تغيير الاسم إلى النقيض، فقد أغلق الفرج أبوابه خلال عهده في وجوه المصريين . قبلهما بقرون خرج الخليفة الفاطمي الغامض ليلا واختفى، وصاغ المؤرخون قصصا بوليسية لتفسير ما حدث دون أن يصلوا للحقيقة، ولم تُعثر على جثته حتى الآن"! غير أن المؤلف لا يعتمد على نقل الحكايات فقط، بل ينتقد بعضها، ويتخذ من الحواديت المُوجّهة للقارىء العام فرصة للمطالبة بتدقيق كتابات المؤرخين، التى تتضمن فى أحيان كثيرة تناقضات وأحداث تفتقر إلى المنطق.