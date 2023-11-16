المتأهلون لنهائيات جائزة الكتاب الوطنى يطالبون بوقف إطلاق النار فى غزة

(MENAFN
- Youm7) فى خطوة لم تكن متوقعة شهدها حفل توزيع جوائز الكتاب الوطنى للرواية لعام 2023، فى الولايات المتحدة الأمريكية، أدلى
المتأهلون لنهائيات الجائزة ببيان جماعى، أعلنوا من خلاله تضامنهم مع غزة ومطالبتهم بوقف إطلاق النار.
فى ختام أمسية حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني للرواية لعام 2023، الذى شهدته الإعلامية أوبرا وينفري وجولي أندروز، وتريفور نوح، وماثيو ماكونهي ودوا ليبا، أعلن جاستن توريس أنه سيبقي للإدلاء بملاحظات قصيرة، لأن المتأهلين للتصفيات النهائية قرروا بشكل جماعي الإدلاء ببيان، ثم دعا توريس أكثر من اثني عشر من زملائه المرشحين للانضمام إليه على خشبة المسرح حيث ألقى خطاب قصير جاء فيه:
بالنيابة عن المرشحين النهائيين، فإننا نعارض القصف المستمر لغزة وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، ونحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام على حد سواء، ونتقبل الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، وندرك أن المزيد من إراقة الدماء لن يفعل شيئا لتأمين السلام الدائم في المنطقة.
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