المتأهلون لنهائيات جائزة الكتاب الوطنى يطالبون بوقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) فى خطوة لم تكن متوقعة شهدها حفل توزيع جوائز الكتاب الوطنى للرواية لعام 2023، فى الولايات المتحدة الأمريكية، أدلىالمتأهلون لنهائيات الجائزة ببيان جماعى، أعلنوا من خلاله تضامنهم مع غزة ومطالبتهم بوقف إطلاق النار.

فى ختام أمسية حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني للرواية لعام 2023، الذى شهدته الإعلامية أوبرا وينفري وجولي أندروز، وتريفور نوح، وماثيو ماكونهي ودوا ليبا، أعلن جاستن توريس أنه سيبقي للإدلاء بملاحظات قصيرة، لأن المتأهلين للتصفيات النهائية قرروا بشكل جماعي الإدلاء ببيان، ثم دعا توريس أكثر من اثني عشر من زملائه المرشحين للانضمام إليه على خشبة المسرح حيث ألقى خطاب قصير جاء فيه:

بالنيابة عن المرشحين النهائيين، فإننا نعارض القصف المستمر لغزة وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، ونحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام على حد سواء، ونتقبل الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، وندرك أن المزيد من إراقة الدماء لن يفعل شيئا لتأمين السلام الدائم في المنطقة.