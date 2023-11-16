نوفمبر شهر اكتشاف وافتتاح مقبرة توت عن آمون.. أساطير حول بوق الملك

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- Youm7) نوفمبر هو شهر اكتشاف وفتح مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون ، أشهر اكتشاف أثرى فى مصر، والذى تم العثور عليه فى نوفمبر 1922، وتم افتتاحها للجمهور فى 15 نوفمبر عام 1939، ليشاهد الجمهور أبرز المقابر الأثرية لملوك مصر القديمة، التى تضم مجموعة من الكنوز الذهبية المبهرة، لتذهل العالم كونها اكتشفت بشكل كامل دون أن تمتد لها يد اللصوص، على يد عالم المصريات البريطانى هوارد كارتر، بعد أن دله على مكانها الطفل حسين عبد الرسول.
ومن أبرز المقتنيات التى تم اكتشافها داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون "البوق" وكان فى مصر القديمة يعتبر آلة موسيقية عسكرية، وكان الأشخاص المكلفون بالنفخ فى البوق يظهرون بالقرب من الملك فى الحروب والاحتفالات العسكرية.
وقد عثر العالم البريطانى كارتر على بوق الملك الذهبى توت عنخ آمون المصنوع من الفضة وبوق آخر من النحاس، وذلك داخل لفة من أعواد النباتات، يبلغ طول البوق الفضى 58 سم، ويصل اتساع الناقوس "أوسع أجزاء البوق" إلى 8.8 سم، بينما يتراوح اتساع الأنبوبة بين 1.7 سم "عند طرف البوق الذى يُنفخ فيه او فم البوق" و2.6 سم "عند نقطة اتصال الأنبوبة مع الناقوس".
وقد صنع البوق من الفضة المطروقة، مع شريط رفيع من الذهب للزينة حول حافة الناقوس، وفم مصنوع من الذهب الخالص، وتُزين أحد جوانب ناقوس بوق توت عنخ آمون، زهرة اللوتس وخراطيش الملك، بينما يوجد على الجانب الآخر مشهد للمعبود "بتاح" على اليمين وهو يستقبل المعبود "آمون " في الوسط
و"رع- حور – آختى" على اليسار.
وداخل البوق المصنوع من الفضة تم العثور على قالب بنفس شكل البوق مصنوع من الخشب ويحمل بعض النقوش والزخارف الملونة وقد كان هذا القالب يوضع داخل البوق لحمايته من الانبعاج .
وهناك حكايات أثارت جدلا واسعا كون
ارتباط بوق توت عنخ آمون ببعض الأساطير، فمن الطرائف التى تم سردها أنه تم العزف عليه 4 مرات، والعزف الأول كان سببا لأشعال الحرب العالمية الثانية، إذ إن هيئة الإذاعة البريطانية، استطاعت أن تقنع مصلحة الآثار المصرية آنذاك بالمشاركة فى البث فى سنة 1939، وقبل العزف بخمس دقائق انقطعت الكهرباء وانطفأت الأضواء من كل الأجهزة المصاحبة لكل الأفراد الذين كانوا موجودين لتسجيل هذا الحدث المهم، ثم نجح العزف بعد ذلك، وظل العزف على البوق لمدة 5 دقائق متواصلة، وقام بالعزف الموسيقار الإنجليزى "جيمس تابرن" عضو الفرقة الموسيقية الملكية الإنجليزية، ولكن أثناء النفخ حلت ثانية بدايات اللعنة بالحدث، وانكسر البوق، وتم إصلاحه، ونجحت عملية تسجيل الصوت وبعد البرنامج بأشهر، قامت الحرب العالمية الثانية.
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