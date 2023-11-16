نوفمبر شهر اكتشاف وافتتاح مقبرة توت عن آمون.. أساطير حول بوق الملك

MENAFN - Youm7) نوفمبر هو شهر اكتشاف وفتح مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون ، أشهر اكتشاف أثرى فى مصر، والذى تم العثور عليه فى نوفمبر 1922، وتم افتتاحها للجمهور فى 15 نوفمبر عام 1939، ليشاهد الجمهور أبرز المقابر الأثرية لملوك مصر القديمة، التى تضم مجموعة من الكنوز الذهبية المبهرة، لتذهل العالم كونها اكتشفت بشكل كامل دون أن تمتد لها يد اللصوص، على يد عالم المصريات البريطانى هوارد كارتر، بعد أن دله على مكانها الطفل حسين عبد الرسول.

ومن أبرز المقتنيات التى تم اكتشافها داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون "البوق" وكان فى مصر القديمة يعتبر آلة موسيقية عسكرية، وكان الأشخاص المكلفون بالنفخ فى البوق يظهرون بالقرب من الملك فى الحروب والاحتفالات العسكرية.

وقد عثر العالم البريطانى كارتر على بوق الملك الذهبى توت عنخ آمون المصنوع من الفضة وبوق آخر من النحاس، وذلك داخل لفة من أعواد النباتات، يبلغ طول البوق الفضى 58 سم، ويصل اتساع الناقوس "أوسع أجزاء البوق" إلى 8.8 سم، بينما يتراوح اتساع الأنبوبة بين 1.7 سم "عند طرف البوق الذى يُنفخ فيه او فم البوق" و2.6 سم "عند نقطة اتصال الأنبوبة مع الناقوس".

وقد صنع البوق من الفضة المطروقة، مع شريط رفيع من الذهب للزينة حول حافة الناقوس، وفم مصنوع من الذهب الخالص، وتُزين أحد جوانب ناقوس بوق توت عنخ آمون، زهرة اللوتس وخراطيش الملك، بينما يوجد على الجانب الآخر مشهد للمعبود "بتاح" على اليمين وهو يستقبل المعبود "آمون " في الوسط

و"رع- حور – آختى" على اليسار.

وداخل البوق المصنوع من الفضة تم العثور على قالب بنفس شكل البوق مصنوع من الخشب ويحمل بعض النقوش والزخارف الملونة وقد كان هذا القالب يوضع داخل البوق لحمايته من الانبعاج .

وهناك حكايات أثارت جدلا واسعا كون

ارتباط بوق توت عنخ آمون ببعض الأساطير، فمن الطرائف التى تم سردها أنه تم العزف عليه 4 مرات، والعزف الأول كان سببا لأشعال الحرب العالمية الثانية، إذ إن هيئة الإذاعة البريطانية، استطاعت أن تقنع مصلحة الآثار المصرية آنذاك بالمشاركة فى البث فى سنة 1939، وقبل العزف بخمس دقائق انقطعت الكهرباء وانطفأت الأضواء من كل الأجهزة المصاحبة لكل الأفراد الذين كانوا موجودين لتسجيل هذا الحدث المهم، ثم نجح العزف بعد ذلك، وظل العزف على البوق لمدة 5 دقائق متواصلة، وقام بالعزف الموسيقار الإنجليزى "جيمس تابرن" عضو الفرقة الموسيقية الملكية الإنجليزية، ولكن أثناء النفخ حلت ثانية بدايات اللعنة بالحدث، وانكسر البوق، وتم إصلاحه، ونجحت عملية تسجيل الصوت وبعد البرنامج بأشهر، قامت الحرب العالمية الثانية.