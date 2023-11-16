نوبل تحتفى بالذكرى الـ101 على ميلاد البرتغالى جوزيه ساراماجو

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالميةالكاتب البرتغالى الكبير الراحل جوزيه ساراماجو، الذى تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ101، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر لعام 1922.

ونشرت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، اقتباسا للكاتب البرتغالى الكبير الراحل جوزيه ساراماجو يقول فيه: "وبدون مساعدة أو توجيه سوى الفضول وإرادة التعلم، تطور ذوقى فى القراءة وصقل".

الكاتب البرتغالى الكبير الراحل جوزيه ساراماجو

وقالت جائزة نوبل العالمية: على الرغم من خلفيته الفقيرة، تعلم جوزيه ساراماجو القراءة والكتابة في سن مبكرة، لقد كان متعلمًا مدى الحياة، وكان في كل شيء بدءًا من ميكانيكي في ورشة لتصليح السيارات إلى صحفي في مراحل مختلفة من حياته.

وأشارت جائزة نوبل العالمية إلى أن كتابات جوزيه ساراماجو تشتهر بمزيجها من الخيال والرحمة والسخرية. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.