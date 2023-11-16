نوبل تحتفى بالذكرى الـ101 على ميلاد البرتغالى جوزيه ساراماجو

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية
الكاتب البرتغالى الكبير الراحل جوزيه ساراماجو، الذى تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ101، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر لعام 1922.
ونشرت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، اقتباسا للكاتب البرتغالى الكبير الراحل جوزيه ساراماجو يقول فيه: "وبدون مساعدة أو توجيه سوى الفضول وإرادة التعلم، تطور ذوقى فى القراءة وصقل".
الكاتب البرتغالى الكبير الراحل جوزيه ساراماجو
وقالت جائزة نوبل العالمية: على الرغم من خلفيته الفقيرة، تعلم جوزيه ساراماجو القراءة والكتابة في سن مبكرة، لقد كان متعلمًا مدى الحياة، وكان في كل شيء بدءًا من ميكانيكي في ورشة لتصليح السيارات إلى صحفي في مراحل مختلفة من حياته.
وأشارت جائزة نوبل العالمية إلى أن كتابات جوزيه ساراماجو تشتهر بمزيجها من الخيال والرحمة والسخرية. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.
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