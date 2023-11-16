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آبل توسع الوصول المجانى عبر الأقمار الصناعية لحالات الطوارئ SOS بـ Iphone 14

11/16/2023 2:36:51 PM
(MENAFN- Youm7) قالت آبل إن مستخدمي iPhone 14 الحاليين الذين قاموا بتنشيط هواتفهم
في بلد تتوفر فيه خدمة SOS للطوارئ عبر القمر الصناعى سيحصلون على وصول مجاني لمدة عام إضافى وفقا لتقرير engadget.



وقال التقرير، مر عام منذ أن قامت Apple بتمكين خدمة SOS للطوارئ عبر القمر الصناعي على جميع وحدات iPhone 14 في الولايات المتحدة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ للحصول على المساعدة عندما لا يكون لديهم خدمة خلوية ، وتقدم الشركة عامين من الوصول المجاني عند تنشيط iPhone 14 أو iPhone 15.



ولم تذكر شركة Apple المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل هذه الميزة عندما تنتهي فترة الوصول المجاني، ومع ذلك لن يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن ذلك لبضع سنوات أخرى.



وساعدت خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية في إنقاذ الأرواح حول العالم، من رجل تم إنقاذه بعد أن سقطت سيارته فوق منحدر يبلغ ارتفاعه 400 قدم في لوس أنجلوس إلى المتنزهين المفقودين الذين تم العثور عليهم في جبال أبينين في إيطاليا، ما زلنا نسمع قصصًا عن تمكن عملائنا من التواصل مع المستجيبين للطوارئ عندما لا يتمكنون من ذلك.



وقال كايان درنس، نائب رئيس شركة Apple لتسويق منتجات iPhone في جميع أنحاء العالم: "لم نتمكن من ذلك ونحن سعداء للغاية لأن مستخدمي iPhone 14 وiPhone 15 يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة الرائدة لمدة عامين إضافيين مجانًا".



وتعمل شركة Apple على تمديد فترة الوصول المجاني للعديد من المستخدمين بعد وقت قصير من ظهور فشل عرض Qualcomm لتقديم ميزة مماثلة على أجهزة Android.



وقالت شركة Iridium، شريكتها في مشروع Snapdragon Satellite، إن صانعي الهواتف الذكية اختاروا عدم تضمين التكنولوجيا في أجهزتهم ، ولاحظت شركة كوالكوم أن مصنعي المعدات الأصلية يبحثون عن "حلول قائمة على المعايير". ربما تكون التكاليف التي تنطوى عليها المبادرة قد أدت إلى تأجيلهم أيضًا.
















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