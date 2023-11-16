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زى النهارده.. أول رسالة من البشر إلى النجوم للاتصال بالكائنات الفضائية

11/16/2023 2:36:51 PM
(MENAFN- Youm7) "زي النهارده" منذ 49 عاما، أرسل البشر رسالتهم الأولى إلى النجوم في محاولة للاتصال بالكائنات الفضائية ، وفعلوا ذلك باستخدام ما كان آنذاك أكبر تلسكوب راديوي في العالم، الموجود في مرصد أريسيبو في بورتوريكو في 16 نوفمبر 1974، وفقاً لموقع space.



وأرسلت مجموعة من العلماء بقيادة فرانك دريك وكارل ساجان رسالتهم إلى العنقود النجمي M13، وتمت كتابة الرسالة بالشفرة الثنائية وتحتوي على معلومات حول الحمض النووي البشري، كما تضمنت مجسمات للإنسان والنظام الشمسي وتلسكوب أريسيبو، وكانت الفكرة هي أنه إذا استقبل أي كائن فضائي الإشارة واكتشف كيفية فك تشفيرها، فسيعرف من أين أتت.



نظرًا لأن M13 تبعد 25000 سنة ضوئية، فسوف يستغرق الأمر 25000 سنة حتى يسمع أي كائن فضائي من M13 رسالتنا - هذا إذا كانوا موجودين هناك، رسالة أريسيبو ليست سوى واحدة من عدة رسائل موجهة للكائنات الفضائية.
















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