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البيت الأبيض يضع القواعد التنظيمية للمحطات الفضائية الخاصة

11/16/2023 2:36:51 PM
(MENAFN- Youm7) وضع البيت الأبيض إطارًا تنظيميًا محتملاً لمستقبل رحلات الفضاء البشرية ، حيث أصدر مجلس الفضاء الوطني (NSC) مشروع قانون يحدد مسؤولية الإشراف على الأنشطة الفضائية الجديدة والبنية التحتية، بما في ذلك المحطات الفضائية الخاصة والتصنيع خارج الأرض وإزالة النفايات الفضائية، وفقاً لموقع space.



سيتم تقسيم هذه المسؤولية بين وزارة النقل (DOT) ووزارة التجارة (DOC)، حيث قال نائب وزير التجارة دون جريفز في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من البيت الأبيض: "إن الصناعة الأمريكية تقود العالم في جلب فوائد الفضاء إلى الأرض، ويضمن هذا التشريع أن تقوم حكومتنا ببناء بيئة تنظيمية تدعم التوسع التجاري لصالح جميع الأمريكيين".



وبموجب الإطار الحالي للولايات المتحدة، تنظم وزارة العمليات الأمريكية أنظمة الأقمار الصناعية الخاصة للاستشعار عن بعد، بينما تتولى وزارة النقل عمليات الإطلاق التجارية وإعادة الدخول، بما في ذلك سلامة البشر في مثل هذه الرحلات الجوية (عبر إدارة الطيران الفيدرالية)، وفي الوقت نفسه، تدير لجنة الاتصالات الفيدرالية استخدام الأقمار الصناعية للطيف الكهرومغناطيسي.



يسعى مشروع القانون المقترح من مجلس الأمن القومي ــ وهو هيئة تشكيل السياسات التي ترأسها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ــ إلى سد الثغرات، على سبيل المثال، من شأن القواعد الجديدة أن توسع نطاق رسوم السلامة التي تفرضها وزارة النقل لتشمل الأشخاص الموجودين في مدار الأرض، فضلاً عن الأشخاص الموجودين على (أو حول) القمر والأجرام السماوية الأخرى، وستكون وزارة النقل أيضًا مسؤولة عن ترخيص جهود النقل في الفضاء، مثل البعثات التي تنقل البضائع إلى سطح القمر.



سيكون لدى DOC السلطة على "جميع الأنشطة الفضائية الجديدة التي لم يتم تصنيفها بواسطة الإنسان أو المخصصة لوزارة النقل"، وفقًا للبيان المرسل عبر البريد الإلكتروني، وتشمل الأمثلة مهام التجميع والتصنيع في الفضاء، والأقمار الصناعية المسؤولة عن إزالة الحطام الفضائي.



كما سيكون لدى DOC أيضًا سلطة تنسيق حركة المرور الفضائية وتقديم التحذيرات التي تساعد في منع الاصطدامات خارج الأرض.



يعد اقتراح مجلس الأمن القومي ليس هو المخطط التنظيمي الوحيد الممكن للأنشطة الفضائية المستقبلية، حيث تعمل لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي على إعداد تشريع خاص بها، يُعرف باسم قانون الفضاء التجاري، حسبما أشارت مارسيا سميث من Space Policy Online.












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