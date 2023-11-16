Friday, 17 November 2023 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوتيوب يعلن عن إرشادات لتنظيم محتوى الذكاء الاصطناعى

11/16/2023 2:36:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن موقع YouTube عن مجموعة جديدة من الإرشادات للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصته لمعالجة المخاوف خلال الأشهر المقبلة.



وسيطرح YouTube تحديثات جديدة لإعلام المشاهدين بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتطلب من المبدعين الكشف عن استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإزالة المحتوى الاصطناعي الضار عند الضرورة، وفقاً لموقع gadgets360.



وسيتم تحقيق ذلك بطريقتين؛ تمت إضافة تصنيف جديد إلى لوحة الوصف يوضح الطبيعة الاصطناعية للمحتوى، وتصنيفًا ثانيًا أكثر بروزًا - على مشغل الفيديو نفسه - لموضوعات حساسة معينة.



انطلق الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) خلال العام الماضي، مع غمرة السوق من خلال روبوتات الدردشة القوية ومولدات الصور والفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وطرحت التكنولوجيا الجديدة أيضًا تحديات جديدة تتعلق بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والمعلومات الخاطئة، وانتحال الشخصية، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وغير ذلك الكثير.



ذكرت خدمة البث أيضًا أنها ستتخذ إجراءات ضد منشئي المحتوى الذين لا يتبعون إرشاداتها الجديدة بشأن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وجاء في المدونة: "قد يتعرض المبدعون الذين يختارون باستمرار عدم الكشف عن هذه المعلومات لإزالة المحتوى، أو التعليق من برنامج شركاء
YouTube، أو عقوبات أخرى".



بالإضافة إلى ذلك، سيقوم YouTube أيضًا بإزالة بعض الوسائط الاصطناعية، بغض النظر عما إذا كانت مصنفة أم لا، من نظامه الأساسي، وقد يتضمن ذلك مقاطع فيديو تنتهك إرشادات مجتمع YouTube سيتمكن المبدعون والفنانون أيضًا من طلب إزالة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي ينتحل شخصية فرد يمكن التعرف عليه باستخدام وجهه أو صوته، وقال يوتيوب إن عمليات إزالة المحتوى ستنطبق أيضًا على الموسيقى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي صوت الفنان الغنائي أو موسيقى الراب، وسيتم طرح إرشادات وعلاجات الذكاء الاصطناعي هذه على المنصة في الأشهر المقبلة.



سينشر YouTube أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي المنتجة لاكتشاف المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع الخاصة به، مما يساعد النظام الأساسي على تحديد المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارًا أو مخالفًا والتقاطه بسرعة أكبر، ذكرت المنصة المملوكة لشركة Google أيضًا أنها ستعمل على تطوير حواجز حماية تمنع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من إنشاء محتوى ضار.












MENAFN16112023000132011024ID1107442088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث