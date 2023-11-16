يوتيوب يعلن عن إرشادات لتنظيم محتوى الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) أعلن موقع YouTube عن مجموعة جديدة من الإرشادات للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصته لمعالجة المخاوف خلال الأشهر المقبلة.
وسيطرح YouTube تحديثات جديدة لإعلام المشاهدين بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتطلب من المبدعين الكشف عن استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإزالة المحتوى الاصطناعي الضار عند الضرورة، وفقاً لموقع gadgets360.
وسيتم تحقيق ذلك بطريقتين؛ تمت إضافة تصنيف جديد إلى لوحة الوصف يوضح الطبيعة الاصطناعية للمحتوى، وتصنيفًا ثانيًا أكثر بروزًا - على مشغل الفيديو نفسه - لموضوعات حساسة معينة.
انطلق الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) خلال العام الماضي، مع غمرة السوق من خلال روبوتات الدردشة القوية ومولدات الصور والفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وطرحت التكنولوجيا الجديدة أيضًا تحديات جديدة تتعلق بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والمعلومات الخاطئة، وانتحال الشخصية، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وغير ذلك الكثير.
ذكرت خدمة البث أيضًا أنها ستتخذ إجراءات ضد منشئي المحتوى الذين لا يتبعون إرشاداتها الجديدة بشأن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وجاء في المدونة: "قد يتعرض المبدعون الذين يختارون باستمرار عدم الكشف عن هذه المعلومات لإزالة المحتوى، أو التعليق من برنامج شركاء
YouTube، أو عقوبات أخرى".
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم YouTube أيضًا بإزالة بعض الوسائط الاصطناعية، بغض النظر عما إذا كانت مصنفة أم لا، من نظامه الأساسي، وقد يتضمن ذلك مقاطع فيديو تنتهك إرشادات مجتمع YouTube سيتمكن المبدعون والفنانون أيضًا من طلب إزالة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي ينتحل شخصية فرد يمكن التعرف عليه باستخدام وجهه أو صوته، وقال يوتيوب إن عمليات إزالة المحتوى ستنطبق أيضًا على الموسيقى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي صوت الفنان الغنائي أو موسيقى الراب، وسيتم طرح إرشادات وعلاجات الذكاء الاصطناعي هذه على المنصة في الأشهر المقبلة.
سينشر YouTube أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي المنتجة لاكتشاف المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع الخاصة به، مما يساعد النظام الأساسي على تحديد المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارًا أو مخالفًا والتقاطه بسرعة أكبر، ذكرت المنصة المملوكة لشركة Google أيضًا أنها ستعمل على تطوير حواجز حماية تمنع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من إنشاء محتوى ضار.
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