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ميتا تدعو إلى تشريع يتطلب موافقة الوالدين على تنزيل تطبيقات المراهقين

11/16/2023 2:36:50 PM
(MENAFN- Youm7) دعت Met إلى تشريع يلزم متاجر التطبيقات بالحصول على موافقة الوالدين قبل أن يقوم المراهقون بتنزيل أي تطبيق ، وهذا من شأنه أن يضع المزيد من العبء على عاتق الآباء، وكذلك جوجل وأبل، لحماية المستخدمين الأصغر سنا من التطبيقات التي لديها القدرة على التسبب في ضرر.



وكتب أنتيجون ديفيس، رئيس قسم السلامة العالمي في Meta: "يجب على الآباء الموافقة على تنزيلات تطبيقات المراهقين، ونحن ندعم التشريعات الفيدرالية التي تتطلب من متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الآباء عندما يقوم أطفالهم المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بتنزيل التطبيقات"، وتقترح الشركة خطة من شأنها أن تقوم متاجر التطبيقات بإخطار الآباء عندما يريد ابنهم المراهق تنزيل تطبيق بطريقة مشابهة لكيفية تنبيههم عندما يريد طفل إجراء عملية شراء داخل التطبيق، ثم يقوم الوالد بالموافقة على الطلب أو رفضه، وفقا لتقرير engadget.



وتقول Meta إن نهجها سيسمح للآباء بالتحقق من عمر أبنائهم المراهقين عند إعداد الهاتف، بدلاً من مطالبة الجميع بالتحقق من أعمارهم عدة مرات عبر تطبيقات مختلفة، و تقترح الشركة أن هناك حاجة إلى تشريع للتأكد من أن جميع التطبيقات التي يستخدمها المراهقون تخضع لنفس المعايير.



وتشير إلى أن الولايات تسن "خليطًا من القوانين المختلفة"، بعضها يتطلب من المراهقين الحصول على موافقة الوالدين لتطبيقات مختلفة والبعض الآخر يفرض التحقق من العمر ، ومع ذلك كتب ديفيس: "يتنقل المراهقون بشكل متبادل بين العديد من مواقع الويب والتطبيقات، وقوانين وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعل منصات مختلفة وفقًا لمعايير مختلفة في ولايات مختلفة ستعني أن المراهقين يتمتعون بالحماية بشكل غير متسق".



وبموجب المقترحات الحالية، تقول ميتا إن الآباء سيحتاجون إلى التنقل بين طرق الاشتراك المختلفة وتوفير "معلومات تعريف حساسة محتملة" لأنفسهم ولمراهقيهم "إلى التطبيقات ذات ممارسات الأمان والخصوصية غير المتسقة،
في الواقع يقول الخبراء أن ممارسات التحقق من العمر هذه تهدد خصوصية جميع المستخدمين.



وتقوم ولاية يوتا بسن تشريع يتطلب من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الحصول على محتوى الوالدين قبل أن يتمكن المراهق من استخدامها ، وأصدرت تلك الولاية وأركنساس قوانين التحقق من عمر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد دعوى قضائية رفعتها شركات التكنولوجيا، ألغى قاض اتحادي تشريع أركنساس قبل يوم واحد من دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر. ومن المقرر أن تدخل قوانين ولاية يوتا حيز التنفيذ في شهر مارس



وفي دعوتها إلى تشريع فيدرالي، يمكن اعتبار ذلك بمثابة حالة تحاول فيها شركة Meta تمرير المسؤولية إلى الآباء ومتاجر التطبيقات، ورفض أحد القضاة هذا الأسبوع محاولات شركة Meta وشركة Google الأم لموقع YouTube وشركة ByteDance المالكة لـ TikTok لرفض الدعاوى القضائية التي تلومهم على إدمان المراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي أكتوبر رفعت 41 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية ضد شركة ميتا بزعم إطلاقها "ميزات ضارة على إنستجرام وفيسبوك تؤدي إلى إدمان الأطفال والمراهقين على الإضرار العقلي والجسدي"، من بين أمور أخرى.












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