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بنك صفوة الإسلامي يوفر خدمة Apple Pay للعملاء

11/16/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بنك صفوة الإسلامي يقدم اليوم لعملائه خدمة Apple Pay، وهي طريقة أكثر أماناً وخصوصية للدفع تساعد العملاء على تجنب تسليم بطاقة الدفع الخاصة بهم إلى شخص آخر، ولمس الأزرار أو تبادل الأموال النقدية - ويستخدم خاصية iPhone لحماية كل معاملة.

ما على العملاء سوى حمل أجهزة iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم بالقرب من جهاز نقطة البيع لإجراء عملية الدفع بدون تلامس. تعتبر كل عملية شراء عبر Apple Pay آمنة حيث تتم مصادقتها باستخدام Face ID أو Touch ID أو الرمز السري للجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي يستخدم لمرة واحدة. يتم قبول نظام Apple Pay في متاجر البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي والمتاجر والعديد من الأماكن الأخرى.

ويمكن للعملاء أيضاً استخدام Apple Pay على iPhone وiPad وMac لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر ملاءمة عبر التطبيقات أو من خلال المواقع الإلكترونية في متصفح Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الشحن والفواتير بتكرار. تعمل خدمة Apple Pay على تسهيل الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت والنقل ومواقف السيارات، وغيرها. يمكن أيضاً استخدام Apple Pay لإجراء عمليات الدفع في التطبيقات الموجودة على Apple Watch.

الأمان والخصوصية هما جوهر خدمة Apple Pay. عندما يستخدم العملاء البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر مع Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقة على الجهاز ولا على أنظمة Apple. بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، وهي شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

من السهل إعداد Apple Pay. على iPhone، ما عليك سوى فتح تطبيق Wallet، والضغط على "+"، واتباع الخطوات لإضافة البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المباشر الخاصة ببنك صفوة الإسلامي. بمجرد أن يضيف العميل بطاقة إلى iPhone وApple Watch وiPad وMac، يمكنه البدء باستخدام Apple Pay على هذا الجهاز بشكل فوري. سيحصل العملاء على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك صفوة الإسلامي.

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