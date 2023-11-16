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اتفاقية لإنشاء مشروع ضخم للأمونيا الخضراء بقيمة 9 مليارات يورو

11/16/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في قفزة نوعية في مجال مبادرات الطاقة المتجددة، وقعت أمارينكو وشركةH2 Global Energy؛ بوصفهما جزءا من ائتلاف مثله يزن الفاعوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمارينكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية تاريخية مع وزارة الطاقة في الأردن ممثلة بالدكتور صالح الخرابشة. ويجسد هذا التعاون بداية تطوير منشأة رائدة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ قيمتها 9 مليار يورو.
وستنتج المنشأة عند اكتمالها مليون طن متري من الأمونيا الخضراء سنويا. ولا يعد هذا المشروع الطموح مجرد شهادة على حلول الطاقة المبتكرة فحسب، وإنّما يؤكد أيضًا التزام الائتلاف بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة. وسيستخدم الإنتاج 4.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة الأردن بوصفه مشغلا رئيسيا في قطاع الطاقة الخضراء العالمي.
وعلق يزن فاعوري، قائلا: "يعد توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهودنا المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة. إن هذا الاستثمار البالغ قيمته 9 مليار يورو في قطاع الطاقة في الأردن هو شهادة على إيماننا بالتنمية المستدامة والتزامنا بقيادة الطريق في مجال الابتكار في مجال الطاقة المتجددة. ونحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة، ووضع معيار جديد لمشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم."
وتضع الاتفاقية المبرمة بين شركة أمارينكو وشركة H2 Global Energy ووزارة الطاقة في الأردن معيارًا جديدًا في مجال الطاقة المتجددة. وحول ذلك، قال أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة H2 Global Energy: "نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا المشروع التاريخي الذي يعد بتغيير مشهد الطاقة العالمي".
و أمارينكو شركة أيرلندية/ فرنسية مستقلة لإنتاج الطاقة المتجددة، تتمتع بخبرة تزيد على 10 أعوام في السوق العالمية، وتستثمر ما يصل إلى مليار يورو سنويا في 16 دولة موزعة على ثلاث قارات مع التركيز بشكل رئيسي على إزالة الكربون وتطبيقات الطاقة الشمسية الزراعية وتطوير الطاقة المتجددة.
اما H2 العالمية للطاقة فهي شركة مطورة للهيدروجين الأخضر ولديها مكاتب في سويسرا والإمارات العربية المتحدة. تهدف إلى الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا ودفع تطويرها على نطاق عالمي مع التركيز بشكل فريد على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشبه دول مثل المغرب وتونس ومصر والإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية والأردن.

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