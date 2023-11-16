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مؤشر البورصة يرتفع 0.56 %

11/16/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2394.20 نقطة، بارتفاع نسبته 0.56 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.297 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و12 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات 0.80 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.48 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.30 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، النقل، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 2.43 %، 2.04 %، 1.74 %، 1.70 %، 1.13 %، 0.72 %، 0.58 %، 0.51 %، 0.36 %، 0.23 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.01 %، 0.01 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي 7.69 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 5.00 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 5.00 %، المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 4.84 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.84 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.70 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.40 %، العقارية الأردنية للتنمية بنسبة 1.96 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية 1.85 %، والمتكاملة للنقل المتعدد 1.79 %.

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