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انخفاض معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 بمقدار نقطة مئوية واحدة

11/16/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






انخفض معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة مع العام 2018 ليصل معدل الإنجاب إلى 2.6 ٪، بحسب النتائج الرئيسة لمسح السكان والصحة الأسرية JPFHS الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أخيرا.
وسجلت أعلى معدلات للإنجاب في محافظتي المفرق وعجلون إذ بلغت
3.1 ٪ بينما سجلت أدنى نسبة في محافظة العقبة بواقع 1.9 ٪.
وتفيد النتائج الخاصة بمعدل الإنجاب أن نسب الإنجاب في المناطق الريفية وهي 2.8 ٪ أعلى منها في المناطق الحضرية والبالغة 2.6 ٪.
وبالنسبة لمعدل الإنجاب في الأردن بحسب الجنسية أشارت النتائج إلى أن نسبة الإنجاب لدى الجنسية السورية أعلى منها للجنسية الأردنية حيث بلغت لدى السوريات 4.2 ٪ قياسا بـ2.3 % لدى الأردنيات، وكانت معدلات إنجاب النساء السوريات في مخيمات اللاجئين أعلى منها خارجها، وهي في المخيمات 4.9 ٪ مقابل 3.9 ٪ في الخارج.
وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة أخيرا النتائج الرئيسة لمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 JPFHS.
ويتمثل الهدف الأساسي للمسح في توفير بيانات شاملة عن الإنجاب ووفيات الأسرة وتنظيم الأسرة وصحة وتغذية الأم والطفل إضافة إلى الحصول على تقديرات حديثة للمؤشرات الديموغرافية والصحية والنفسية على المستوى الوطني.
وقامت دائرة الإحصاءات العامة في إجراء المسح الذي تم تمويله من قبل الحكومة الأردنية وعدد من المؤسسات الدولية ومنها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية، إذ تم تنفيذه خلال الفترة من شهر كانون الثاني (يناير) 2033 إلى حزيران (يونيو) 2023.
وكشف المسح عن انخفاض معدل الوفيات في أوساط الأطفال حديثي الولادة إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023 قياسا مع المعدل الذي كان سائد في عام 1990.
كما انخفض معدل الوفيات خلال ذات الفترة، لفئة الأطفال الرضع من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل ألف مولود، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف طفل على مستوى هذه الفئة العمرية.
وبلغت نسبة التعليم العالي لدى النساء في الفئة العمرية من عمر 15-49 عاما نحو 35 ٪ مقابل 33 ٪ لدى الرجال لذات الفئة العمرية.
وفيما يتعلق بصحة الأطفال بين المسح أن 92 ٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرا قد حصلوا على كامل التطعيمات الأساسية في وقت ما قبل المسح، وتم تطعيم 78 ٪ منهم بشكل كامل حسب الجدول الوطني.
وعلى صعيد الحالة التغذوية للأطفال أظهر المسح ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال إلى 9 ٪ في العام الحالي من 4 ٪ من عام 1990.
وانخفض معدل الرضاعة الطبيعية المحضة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 أشهر، من 39 ٪ في عام 1990 إلى 24 ٪ في عام 2023.
وبين المسح أن ثلث الأطفال في الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا، يعانون من فقر الدم، حيث 19 ٪ منهم يعانون من فقر الدم الخفيف، و 13 ٪ يعانون من فقر الدم المعتدل، بينما أقل من 1 ٪ يعانون من فقر الدم الشديد.
وبحسب المسح بلغت نسبة انتشار مرض فقر الدم لدى النساء في الأردن نحو 32 ٪، حيث أن 17 ٪ يعانين من فقر الدم الخفيف و 14 ٪ فقر دم متوسط، و 1 يعانين من فقر الدم الشديد، ليسجل بذلك انتشاره بين النساء تراجعا مقارنة مع المسح الماضي الذي تم عام 2018 وبلغ آنذاك 43 ٪.
وأشارت النتائج إلى أن مستوى المعرفة حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما قد بلغ 22 ٪ وهو أعلى من مستوى المعرفة لدى الشابات الإناث لذات الفئة العمرية حيث إن نسبة المعرفة لديهن لم تتجاوز 9 ٪ فقط.
ووفق المسح فإن ما نسبته 3 ٪ من الرجال المتزوجين في الأردن، أجروا فحصا للكشف عن (الإيدز) مقابل 2 ٪ لدى السيدات المتزوجات.
وحول استخدام وسائل تنظيم الأسرة أفادت 60 ٪ من النساء المستطلعة آراؤهن في المسح أنهن يستخدمن هذه الوسائل، حيث إن 38 ٪ منهن يستخدمن وسائل حديثة، و 22 ٪ يستخدمن الطرق التقليدية.
وفيما يخص رعاية الأمّ أوضحت النتائج أن 97 ٪ من السيدات في الأردن أنهن حصلن على رعاية ما قبل الولادة من أخصائي صحي (طبيب، ممرضة، أو قابلة).
كما تمت أكثر من 99 ٪ من عملية الولادات الحية خلال عامي 2021 و2022 في مرفق صحي. إلى ذلك حصلت نحو 83 ٪ من السيدات في الأردن على رعاية صحية بعد الولادة.
وأخيرا فيما يتعلق بنتائج مؤشرات الصعوبات الوظيفية التي تم استحداثها لأول مرة في النسخة الحالية من المسح، أظهرت النتائج أن 16 ٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أكثر يعانون من بعض الصعوبات في واحد على الأقل من مجالات الأداء الستة (صعوبة الرؤية، صعوبة السمع، صعوبة التواصل، صعوبة التذكر، صعوبة المشي، صعوبة الاغتسال).
كما يعاني 4 ٪ من السكان من صعوبة كبيرة في أداء وظائفهم أو لا يمكنهم أداء وظائفهم على الإطلاق.
وأوضحت النتائج أن 19 ٪ ممن يبلغون 60 عاما فما فوق لديهم بعض الصعوبات الوظيفية.
وتعد صعوبة الرؤية هي الصعوبة الأكثر شيوعا بواقع 9 ٪، تليها صعوبة المشي أو صعود الدرج بواقع 7 ٪ ومن ثم صعوبة التذكر أو التركيز بواقع 4 ٪.
ويذكر أن المسح الحالي هو المسح الثامن للسكان والصحة الأسرية الذي يتم إجراؤه في الأردن، حيث سبق وأن نفذت دائرة الإحصاءات 7 مسوحات سابقة في هذا المجال، تم الأول منها عام 1990 وكانت النسخة الماضية قد نشرت في عام.

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