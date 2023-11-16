شركس: المملكة تلعب دورا محوريا في مكافحة الجرائم المالية

أعلنت جمعية البنوك، أمس، الإيجاز الربعي الأول والذي تناول الإعلان عن رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم، إضافة لحضور حشد رفيع المستوى من رؤساء المجالس والمديرين العامّين والرؤساء التنفيذيين في البنوك وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص في المملكة، والمؤسسات الدولية.

وأعرب محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، عن اعتزازه بالإنجاز الوطني الكبير الذي حققته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من كافة المؤسسات الوطنية الأردنية. وأكد شركس الدور المحوري للأردن في مكافحة الجرائم المالية ودعم استقرار النظام المالي والاقتصادي.

وأعرب عن تقديره لجمعية البنوك في الأردن ورئيس مجلس إدارتها، باسم خليل سالم، وللجنة الوطنية وكافة الأعضاء المعنيين على جهودهم المتواصلة في هذا الشأن.

وأوضح شركس أن الأردن تمكن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار الأسلحة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعّالة ومتوافقة مع المعايير الدولية، حيث تضمنت هذه الجهود تقديم تقارير متابعة دقيقة وفعالة، مما أدى إلى رفع اسم الأردن من القائمة الدولية للدول تحت المتابعة المتزايدة قبل الموعد المحدد، ما يعكس الالتزام والمهنية العالية للأردن في هذا المجال.

وشدد شركس على أهمية التعاون المستمر والفعال بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية للحفاظ على هذا المستوى من الإنجاز والتقدم، معربًا عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل هذا الإنجاز تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني. كما أكد الدكتور شركس أن الأردن تمكن من تلبية المعايير الدولية المطلوبة في وقت قياسي، مما سمح للمملكة بأن تكون مؤهلة للزيارة الميدانية من قبل اللجنة الدولية. وأشار إلى أن اللجنة أجادت في تقييم الزيارة الميدانية التي تعكس الشمولية والفعالية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الالتزام السياسي والدعم الحكومي في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز الجهود المشتركة بين العديد من المؤسسات الوطنية، من الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات المالية وغير المالية، وصولاً إلى الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية. مؤكداً أن هذه الجهود لعبت دوراً أساسياً في تحسين المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، مما ساهم في خروج الأردن من القائمة الرمادية وتعزيز شفافية المؤسسات المالية.

وتحدث الدكتور شركس، عن الدور المحوري الذي لعبته مختلف المؤسسات الأردنية في تحقيق إنجاز كبير بإزالة اسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مؤكداً أن الأردن استوفى الشروط الدولية في وقتٍ قياسي، وذلك بفضل جهود العديد من الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك دائرة الأراضي، الجمارك، القضاء، ووزارة الداخلية. كما أشاد بالتعاون المتميز من قبل القضاء، خصوصاً المدعي العام الدكتور حسن العبداللات وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الدور الذي لعبته المؤسسات المالية وغير المالية في تطبيق الإجراءات الوقائية، ولا سيما البنك المركزي الذي كان في قلب هذا الإنجاز، من خلال تشكيل فرق متخصصة لمتابعة التقدم في المعايير الدولية.

كما أعرب شركس عن شكره لكافة الأطراف المشاركة في هذا الجهد الوطني، وخص بالذكر سامية أبو شريف، رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفريقها على قيادتهم الفعالة خلال السنتين الماضيتين. مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على التزام الأردن بالمعايير الدولية ويساهم في تعزيز بيئتها الاستثمارية.

كما أشار المحافظ إلى أهمية استمرارية وتحديث هذه المنظومة لضمان عدم عودة الأردن إلى القائمة الرمادية والحفاظ على مكانتها الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، سلط رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم خليل السالم، الضوء على الإعلان المهم من مجموعة العمل المالي "فاتف" بخصوص رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعرب السالم عن ترحيبه بحضور الدكتور عادل شركس، محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس اللجنة الوطنية، مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة مكافحة غسل الأموال التي أسهمت بشكل كبير في هذا الإنجاز.

وأكد السالم أن هذا الإعلان يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز نظامها المالي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة الأردنية في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع الصندوق لأربع سنوات مقبلة.

كما أعرب السالم عن ثقته، في ضوء هذه التطورات، بأن الأردن بقيادته الحكيمة ومؤسساته المالية والاقتصادية، مستعد لفتح آفاق جديدة من التعاون المالي والاقتصادي على الصعيد الدولي، داعيًا المستثمرين والشركاء الدوليين للاستفادة من هذا التقدم وتعزيز التعاون مع المملكة.

وأشاد السالم أيضاً بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لضمان تحقيق التزاماتها الدولية وتنفيذ الإجراءات بفاعلية على الصعيد الوطني والدولي في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مؤكداً على دور المملكة البارز في مكافحة الجرائم المالية ودعم استقرار النظام المالي والاقتصادي المحلي والعربي.

كما أشار السالم إلى أهمية القطاع المالي في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المالية، مؤكدًا الالتزام بسياسات وتعليمات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال. وأضاف السالم أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة وإستراتيجية الاشتمال المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

كما تطرق السالم إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي الأردني في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيزها، وتوسيع دور القطاع في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الكبرى.

وأكد السالم أن التطورات الاقتصادية الإيجابية في المملكة تشكل ركائز أساسية للبيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود قانون عصري لتنظيم البيئة الاستثمارية ومنظومة تشريعية استثمارية متميزة.

وفي ختام حديثه، أعرب السالم عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، على جهودهم المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني.

بدورها أشادت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، بالجهود المشتركة للمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أعربت عن امتنانها للدعم المتواصل من جمعية البنوك وللدكتور عادل شركس، محافظ البنك المركزي الأردني، ولأعضاء اللجنة الوطنية.

وأوضحت أبو شريف أن التطورات القانونية التي شهدها الأردن في الفترة الأخيرة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، مشيرةً إلى الدور الرئيسي للجنة الوطنية ووحدة مكافحة غسل الأموال في هذا السياق. وتطرقت كذلك إلى المهام الرئيسة للوحدة، والتي تشمل تلقي الإخطارات المشبوهة، خاصة من القطاع المصرفي، وتنفيذ التعاون المحلي والدولي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن. كما أكدت أهمية تطبيق الإجراءات الإلكترونية في تحديث العمليات الرقابية والتنفيذية.

وشددت أبو شريف على الدور الحيوي لمختلف الجهات الوطنية والقطاع الخاص في تعزيز الشفافية والرقابة، مشيرةً إلى مساهمة الجهات الإشرافية والرقابية، وزارة الداخلية، دائرة الأراضي والمساحة، نقابة المحامين، وجمعية المحاسبين القانونيين في تحقيق هذا الهدف. وأكدت أبو شريف أهمية استمرار العمل والتطوير في هذا المجال للحفاظ على المعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، مؤكدة التزام الأردن بتحديث وتعزيز نظامه المالي والقانوني ليكون مثالًا يحتذى به عالميًا في هذا المجال.

وفي بداية الحفل، أعلن مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عن إطلاق فعاليات الإيجاز الربعي، مبيناً أنه نشاط جديد سيُقام بشكل دوري كل ربع سنة. وقال إن هذا النشاط يأتي في إطار سعي الجمعية لتقديم أحدث التطورات والمستجدات المصرفية والمالية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. وأشار المحروق، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا المهمة والجوهرية ذات العلاقة بالقطاع المصرفي. وأعرب الدكتور المحروق عن سعادته بتزامن إطلاق الإيجاز الربعي مع الإعلان عن رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"، والذي يعتبر نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام حديثه، أكد المحروق التزام الجمعية بنشر خلاصات عن كل إيجاز في مختلف وسائل الإعلام وعبر موقع الجمعية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن إيصال المعلومات والتحليلات المهمة لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين والمتخصصين في القطاع المالي والمصرفي.

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم-(من المصدر)



