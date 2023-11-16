معالجة أزمات الرياضة الأردنية رهن الحكومة والصندوق

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

يرى العاملون في الحقل الرياضي الأردني، وفي مختلف الرياضات، أن الحكومة وصندوق دعم الرياضة، هما الجهتان الكفيلتان بإيقاف الأزمات التي تعيشها الرياضة الأردنية، خاصة على الصعيد المالي، كما أنهما السبيل الوحيد لانتشال الرياضة الأردنية من أزماتها المتعاقبة والمتكررة، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى تدمير المستويات الفنية، وبالتالي غياب النتائج الطموحة التي يتطلع إليها الجمهور.



ويطالب الرياضيون، بما في ذلك الاتحادات الرياضية، بضرورة إقدام الحكومة الأردنية على رفع ميزانية الرياضة الأردنية سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب أو الاتحادات الرياضية، خاصة الشعبية منها، لمنحهم هامشا أكبر من المناورة، بحثا عن منتخبات وأندية أقوى، ونتائج أفضل تقود إلى منصات التتويج.



ويؤكد العاملون في الحقل الرياضي، أن الميزانية التي تخصصها الحكومة للرياضة الأردنية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، خاصة لعبتي كرة القدم وكرة السلة والألعاب الفردية المتفوقة، لا تعد كافية مقارنة بأهمية هذا القطاع الذي يسهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل، وبالتالي لعب دور السفير المثالي والمشرف في الكثير من دول العالم، وفي البطولات التي تحظى بمتابعة عالمية كبيرة، ما يعكس صورة حضارية عن الأردن بمختلف قطاعاته.



واعتبر متحدثون لـ"الغد"، أن الحكومة عادة ما تخصص ميزانيات عالية لقطاعات ليست بذات أهمية القطاعات الرياضية، وبالتالي ضرورة إيلاء المؤسسات الرياضية أهمية أكبر، بحثا عن إنجازات أفضل، لافتين إلى أن العديد من القطاعات الرياضية تعيش حاليا أزمات مالية خانقة ضربت تحضيراتها ومستوياتها الفنية.



وتطرق البعض إلى الأزمة الأخيرة التي حدثت بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين، وتسببت في تعليق الأندية لمشاركتها في الدوري، قبل أن تعود عن قرارها؛ حيث تسببت هذه الأزمة التي جاءت لأسباب مالية، في إثارة الرأي العام بأكمله، وتحرك الوزراء والأعيان والنواب لمناقشة الموضوع ومحاولة حله، في مشهد يعكس أهمية الرياضة وتأثيرها، مع تأكيد ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأزمات، من خلال رفع الدعم المالي لاتحاد كرة القدم والأندية، ورفع ميزانية اللجنة الأولمبية أيضا، بما يتماشى مع نفقات الرياضة العالية والمكلفة في حال أردنا تأسيس منتخبات وأندية منافسة.



وطالب الكثير من أوساط الشارع الرياضي المحلي، بضرورة إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، لرفد القطاعات الرياضية بمبالغ مالية مقبولة قادرة على درء خطر أي أزمة رياضية مقبلة، والعمل على توفير متطلبات مثالية للمنتخبات الوطنية والأندية الباحثة عن منصات التتويج.



رئيس نادي السلط خالد عربيات، طالب بضرورة الإسراع في رفع قيمة الدعم الحكومي للرياضة الأردنية بشكل عام، وللأندية بشكل خاص، لافتا إلى أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في تنشئة الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الرياضة والبحث عن إنجازات، بدلا من اندفاعهم نحو خطر الانحراف نتيجة الفراغ.



وأضاف "الرياضة بشكل عام والأندية بشكل خاص، تعيش أزمة مالية حقيقية تهدد كيانها وأنشطتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بآلية الدعم، فلا يعقل أن يتم دعم الأندية بشكل متساو، بحيث يحصل النادي الغارق في سبات طويل،على مبلغ مالي يساوي النادي النشيط الذي يحارب على أكثر من جبهة وأكثر من لعبة"، مطالبا بضرورة إنصاف الأندية الفاعلة والمؤثرة من خلال تخصيص دعم خاص لها بما يتناسب مع تأثيرها وأنشطتها وإنجازاتها.



وتساءل عربيات عن أسباب غياب صندوق دعم الرياضة، الذي كان يرفد الرياضة بمبالغ مالية جيدة، مطالبا بضرورة إعادة تفعيله مجددا، لما له من دور مهم في دعم المنتخبات والأندية، خاصة وأن مشكلة المشاكل في الرياضة الأردنية تعد مادية.

الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، شدد على ضرورة المطالبة بدعم حكومي أكبر للرياضة الأردنية بشكل عام، إذا ما أرادت الحكومة تطوير المنتخبات والأندية، ودفعها لتحقيق إنجازات مختلفة تسهم في رفع علم الوطن عاليا، معتبرا أن شح الموارد المالية يشكل العائق الأكبر أمام تطور الرياضة الأردنية.



وأضاف "على سبيل المثال، نحن في اتحاد التايكواندو، لدينا الكثير من المشاريع والمعسكرات لتطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي اعتدنا عليها، ولكن مشاريعنا تصطدم بضعف القدرات المالية، وبالتالي مطالبة الحكومة بدعم اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بما يخدم الرياضة الأردنية".



واعتبر العبداللات، أن إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، وزيادة مخصصات الرياضة في الموازنة، من شأنهما إعادة الرياضة الأردنية للمسار الصحيح، الذي يقود إلى تحقيق الألقاب والبطولات وصعود منصات التتويج.



رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، شدد على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للرياضة الأردنية في مختلف الألعاب، وخاصة الأندية التي لا تستطيع المشاركة في الكثير من البطولات بسبب غياب القدرة المالية.



وأضاف "نحن في نادي عجلون، نملك المواهب القادرة على الانتساب لاتحاد كرة السلة واتحادات فردية أخرى، ولكن ضعف القدرات المالية يمنعنا من ذلك، ما يتسبب في حالة من الإحباط عن المواهب الشابة التي تبحث عن متنفس رياضي".



وتمنى الصمادي أن تبادر الحكومة إلى زيادة مخصصات اللجنة الأولمبية الأردنية واتحاد كرة القدم والاتحادات الأخرى، لتتمكن هذه الجهات من التقدم والتطور، وتسهم في رفع قيمة الدعم للأندية المنتشرة في مختلف المحافظات، وهو أمر إيجابي ينعكس أيضا على الحالة المجتمعية.

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