لاعب جديد متورط بفضيحة المراهنات في ايطاليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية عن خضوع اليساندرو فلورينزي لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة مراهنات لكرة القدم الإيطالية.
واشارت الى ان مكتب المدعي العام في تورينو فتح تحقيقاً بشأن ادعاءات حول تورط فلورينزي (32 عاماً) في مراهنات رياضية غير قانونية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للتحقيق من قبل الادعاء العام قريبا .
وتعرضت الكرة الإيطالية لفضيحة مراهنات قوية، ضمت 3 من اللاعبين الشباب بالمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الماضي، مع فتح تحقيق من جانب هيئة الادعاء العام في تورينو واتحاد الكرة الإيطالية بشأن الادعاءات حول المراهنات غير القانونية التي تورط بها ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد الانكليزي ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس.
وكان تونالي تعرض لعقوبة الإيقاف لـ10 أشهر مع إلزامه بالخضوع للعلاج.
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