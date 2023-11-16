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لاعب جديد متورط بفضيحة المراهنات في ايطاليا

11/16/2023 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت تقارير صحافية عن خضوع اليساندرو فلورينزي لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة مراهنات لكرة القدم الإيطالية.
واشارت الى ان مكتب المدعي العام في تورينو فتح تحقيقاً بشأن ادعاءات حول تورط فلورينزي (32 عاماً) في مراهنات رياضية غير قانونية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للتحقيق من قبل الادعاء العام قريبا .

وتعرضت الكرة الإيطالية لفضيحة مراهنات قوية، ضمت 3 من اللاعبين الشباب بالمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الماضي، مع فتح تحقيق من جانب هيئة الادعاء العام في تورينو واتحاد الكرة الإيطالية بشأن الادعاءات حول المراهنات غير القانونية التي تورط بها ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد الانكليزي ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس.

وكان تونالي تعرض لعقوبة الإيقاف لـ10 أشهر مع إلزامه بالخضوع للعلاج.

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