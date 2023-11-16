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آس: باريس سان جيرمان لا يعتزم تقديم عرض لمبابي

11/16/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أن باريس سان جيرمان لا يعتزم تقديم عرض لتجديد عقد مبابي ويرغب في أن يلتزم بالاتفاق الحالي ويمدد عقده لعام إضافي حتى 2025، ولكن هذا يبقى مرتبطًا بقرار اللاعب أيضًا، وذلك وفقا لتقرير صحيفة "آس" الاسبانية.
واشارت الى انه إذا انتقل مبابي إلى ريال مدريد مجانًا في نهاية الموسم، سيواجه منافسة شديدة من قبل نجم الريال فينيسيوس جونيور بالفعل، لكنها اوضحت ان انضمام مبابي سيضيف بالتأكيد الجودة إلى هجومهم.

وسيكون الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانا في صيف 2025.

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