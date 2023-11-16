آس: باريس سان جيرمان لا يعتزم تقديم عرض لمبابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدو أن باريس سان جيرمان لا يعتزم تقديم عرض لتجديد عقد مبابي ويرغب في أن يلتزم بالاتفاق الحالي ويمدد عقده لعام إضافي حتى 2025، ولكن هذا يبقى مرتبطًا بقرار اللاعب أيضًا، وذلك وفقا لتقرير صحيفة "آس" الاسبانية.
واشارت الى انه إذا انتقل مبابي إلى ريال مدريد مجانًا في نهاية الموسم، سيواجه منافسة شديدة من قبل نجم الريال فينيسيوس جونيور بالفعل، لكنها اوضحت ان انضمام مبابي سيضيف بالتأكيد الجودة إلى هجومهم.
وسيكون الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانا في صيف 2025.
MENAFN16112023000072011014ID1107442050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.