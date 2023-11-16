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بنزيما: لم احضر الى السعودية للعب كرة القدم فقط

11/16/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اكد النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي انه سعيد بتواجده في السعودية معتبرا المملكة بمثابة وطنه الثاني.


وأشار بنزيما خلال مشاركته في منتدى ((مسك)) العالمي 2023 الى انه لم يحضر الى السعودية للعب كرة القدم فقط بل أيضاً للمساعدة في تطويرها .

واضاف انه فخور بقيادته لفريق الاتحاد، ومتفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين وانه يرغب ان يكون قدوة لهم وان ينقل لهم خبرته التي اكتسبها خلال مسيرته الرياضية الناجحة عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد.


وانضم بنزيما إلى نادي الاتحاد الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ووقع على عقد مدته 3 سنوات يمتد حتى عام 2026.

وأحرز بنزيما 8 أهداف حتى الآن في دوري روشن السعودي ويحتل المركز الثالث في ترتيب هداف الدوري بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.

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