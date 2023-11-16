المنتخب الوطني يعود بنقطة من طاجيكستان بالتصفيات المشتركة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاد المنتخب الوطني لكرة القدم بنقطة التعادل
من مستضيفه طاجيكستان بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ملعب
دوشنبه المركزي في طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من
التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وسجل هدف طاجيكستان اللاعب البديل شاروم
ساماييف عند الدقيقة 89 من زمن اللقاء، قبل أن يعدل المهاجم يزن النعيمات النتيجة
عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب السعودي
عند السابعة والنصف مساء اليوم، نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح.
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