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المنتخب الوطني يعود بنقطة من طاجيكستان بالتصفيات المشتركة

11/16/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاد المنتخب الوطني لكرة القدم بنقطة التعادل من مستضيفه طاجيكستان بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ملعب دوشنبه المركزي في طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل هدف طاجيكستان اللاعب البديل شاروم ساماييف عند الدقيقة 89 من زمن اللقاء، قبل أن يعدل المهاجم يزن النعيمات النتيجة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب السعودي عند السابعة والنصف مساء اليوم، نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح.

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