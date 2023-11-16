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ريال مدريد ينافس كبار إنجلترا على خطف ألفونسو ديفيز

11/16/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت تقارير صحفية أن الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألمانى، أصبح هدفا أساسيا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال صحيفة " ديلى ميل " الإنجليزية أن ألفونسو ديفيز هو الهدف الأول لريال مدريد لتعزيز الفريق في الصيف المقبل، مضيفة أن هناك إجماع تام في إدارة الفريق الملكى على التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ.

اشارت الصحيفة إلى أن كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي مهتمون بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز رغم علمهم برغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب قبل انتهاء عقده مع البايرن في عام 2025".

ويرتبط ألفونسو ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بعد تبقي عام على نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

وانتقل ديفيز البالغ من العمر 23 عاما، إلى بايرن ميونخ في 2019 مقابل 14 مليون يورو، وشارك مع النادي البافاري في 171 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 28 هدفا آخرين.



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