ريال مدريد ينافس كبار إنجلترا على خطف ألفونسو ديفيز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحفية أن الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألمانى، أصبح هدفا أساسيا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال صحيفة " ديلى ميل " الإنجليزية أن ألفونسو ديفيز هو الهدف الأول لريال مدريد لتعزيز الفريق في الصيف المقبل، مضيفة أن هناك إجماع تام في إدارة الفريق الملكى على التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ.
اشارت الصحيفة إلى أن كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي مهتمون بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز رغم علمهم برغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب قبل انتهاء عقده مع البايرن في عام 2025".
ويرتبط ألفونسو ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بعد تبقي عام على نهاية عقده مع بايرن ميونخ.
وانتقل ديفيز البالغ من العمر 23 عاما، إلى بايرن ميونخ في 2019 مقابل 14 مليون يورو، وشارك مع النادي البافاري في 171 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 28 هدفا آخرين.
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